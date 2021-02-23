В Буковеле закрывают все рестораны и кафе

Решение принято из-за вспышки коронавируса в регионе

На встрече председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука с руководством "Буковеля" принято решение закрыть для посетителей все кафе, бары и рестораны горнолыжного курорта.

По информации пресс-службы Ивано-Франковской ОГА, во время встречи были определены главные направления работы "Буковеля" во время карантина, а именно:

закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе;

создание специальной инфраструктуры на горнолыжных трассах и подъемниках для обеспечения соблюдения карантинных требований;

соблюдение в отелях социальной дистанции и строгого масочного режима;

информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Больше всего таких больных фиксируют в Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей. Мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, вынуждены ввести строгие карантинные меры", – заявил Андрей Бойчук.

Ранее в Министерстве здравоохранения пришли к выводу, что причиной новой вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области стало скопление туристов, том числе иностранных, на горнолыжном курорте "Буковель".

Также сообщалось, что полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах (КПП), организованных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Ивано-Франковской области.

Кроме того, со вторника, 23 февраля, в Черновицкой области из-за значительного увеличения количества случаев заражения коронавирусом усиливаются карантинные ограничения на две недели.