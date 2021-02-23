У Буковелі закривають всі ресторани і кафе

Рішення ухвалене через спалах коронавірусу в регіоні.

На зустрічі голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука з керівництвом "Буковеля" ухвалене рішення закрити для відвідувачів усі кафе, бари і ресторани гірськолижного курорту.

За інформацією прес-служби Івано-Франківської ОДА, під час зустрічі були визначені головні напрямки роботи "Буковеля" під час карантину, а саме:

закриття для відвідувачів ресторанів, барів і кафе;

створення спеціальної інфраструктури на гірськолижних трасах і підйомниках для забезпечення дотримання карантинних вимог;

дотримання в готелях соціальної дистанції та суворого масочного режиму;

інформування відпочивальників про карантинні заходи.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Найбільше таких хворих фіксують в Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут протягом новорічних і різдвяних свят були найбільші скупчення людей. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг поширення хвороби, зокрема, змушені вжити суворих карантинних заходів", — заявив Андрій Бойчук.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я дійшли висновку, що причиною нового спалаху коронавірусу в Івано-Франківській області стало скупчення туристів, зокрема іноземних, на гірськолижному курорті "Буковель".

Також повідомлялося, що поліцейські спільно з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями Національної гвардії несуть службу на 16 контрольно-пропускних пунктах (КПП), організованих для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Івано-Франківській області.

Крім того, з вівторка, 23 лютого, у Чернівецькій області через значне збільшення кількості випадків зараження на коронавірус посилюються карантинні обмеження на два тижні.