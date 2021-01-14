Минздрав и полиция проверят горнолыжные курорты на соблюдение карантина

Проверки связаны с сообщениями о нарушениях ресторанов на курортах.

Минздрав совместно с Нацполицией проведут проверки горнолыжных курортов в Карпатах на предмет соблюдения карантина. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, проверки на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемических мероприятий и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", — сказал Ляшко.

Он сказал, что проверки связаны с сообщениями о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах.

Напомним, несмотря на ужесточение карантина с 8 января, в Буковеле можно увидеть огромное количество отдыхающих, которые приехали на горнолыжный курорт на рождественские праздники. Хотя и присутствуют определенные ограничения, горнолыжным курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово и Славское не запрещали работать во время усиленного карантина.

Посетителям запрещают находиться в ресторанах во время локдауна, однако отели и гостевые дома работают.