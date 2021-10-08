Прокуратура назвала причину смерті нардепа Антона Полякова

За даними експертів, у депутата була порушена робота серцево-судинної системи. Слідство тим часом очікує результатів інших судово-медичних досліджень.

Смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результаті гострої коронарної недостатності, а також гострої ішемічної хвороби серця. Про це, з посиланням на результати розтину, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"За результатами розтину, смерть народного депутата наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство поки очікує на результати інших судово-медичних досліджень", — заявили у відомстві.

Що означають результати розтину Полякова

Гостра коронарна недостатність (ГКН) — це порушення роботи серцево-судинної системи, при якому серцевий м'яз через порушення кровопостачання не отримує достатньої кількості кисню. Цей стан викликаний порушенням кровотоку у вінцевих (коронарних) артеріях.

Ішемічна хвороба серця (ІХС) — функціональне й органічне ураження міокарда, яке провокується нестачею або повним припиненням кровопостачання. Хвороба може проявлятися як у вигляді гострих, так і у вигляді хронічних станів, серед яких — стенокардія, інфаркт міокарда тощо.

Нагадаємо, народний депутат з групи "За майбутнє" Антон Поляков, обраний від партії "Слуга народу", помер у ніч на п'ятницю, 8 жовтня, в Києві. За попередніми даними правоохоронців, політику стало погано під час поїздки в таксі. Пізніше автомобіль зупинили патрульні, які виявили Полякова без свідомості і викликали швидку. Медики намагалися реанімувати нардепа, проте були змушені констатувати смерть.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при нардепі.

Зазначимо, що незадовго до своєї смерті Поляков в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що депутати з фракції "Слуга народу" отримували гроші за голосування за закон про олігархів, при цьому конкретних прізвищ він не назвав.

[ + – ] Слова Полякова про винагороду за голосування

У четвер, 7 жовтня, нардеп брав участь у засіданні Верховної Ради, у ході якого проголосував за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера парламенту.

Трохи біографії Антона Полякова

Антон Поляков потрапив до Верховної Ради після парламентських виборів 2019 року в складі пропрезидентської партії "Слуга народу" (округ №206, Чернігів). Уже в листопаді 2019 року депутати виключили його з фракції, мотивуючи це тим, що їхній колега не голосував за законопроєкти, які домовлялися підтримати "слуги народу". У грудні 2019 року політик вийшов з партії, а 30 червня 2020 року став членом депутатської групи "За майбутнє".

Також Поляков запам'ятався тим, що подав понад 6 тисяч правок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених з ринку банків.