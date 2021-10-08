Смерть Антона Полякова. Розтин відбудеться в найближчі години, — Венедіктова

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова уточнила, що речі та гроші померлого депутата залишилися в машині таксі, яку вилучило слідство.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила у Facebook, що машина, у якій було виявлено тіло народного депутата Антона Полякова, оглянута та вилучена, водія, який був за кермом таксі, допитують слідчі.

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Причини смерті Антона Полякова встановлюватимуть при розтині, "який відбудеться вже в найближчі години", — уточнила Ірина Венедіктова.

[ + – ] Ірина Венедіктова: "Причини смерті Антона Полякова встановлюватимуть при розтині" Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

За словами генеральної прокурорки, коли Полякова виявив патруль, 34-річний депутат уже був "у несвідомому стані". Бригада "швидкої допомоги" не змогла реанімувати нардепа.

"Усі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому, — зазначила Ірина Венедіктова. — За словами водія, він узяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині".

Генеральна прокурорка підтвердила, що за фактом смерті нардепа Антона Полякова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство).

"Мої співчуття близьким Антона Полякова та запевнення, що ми швидко й об'єктивно знайдемо істину", — підсумувала Ірина Венедіктова.

Фокус зібрав подробиці про смерть Антона Полякова.