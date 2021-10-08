В МВД отказались комментировать возможное отключение камер SmartCity в ночь смерти Полякова

Сейчас полицейские устанавливают, где был и что делал народный депутат перед посадкой в такси. На данный момент рассматриваются две версии смерти Полякова.

В пятницу, 8 октября, ряд блогеров и анонимных телеграм-каналов сообщили, что в ночь смерти народного депутата Антона Полякова в Киеве были отключены камеры системы видеонаблюдения SmartCity.

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В частности, об этом сообщил кандидат юридических наук, политический эксперт и блогер Андрей Смолий, известный своими Facebook-публикациями об отдыхе первых лиц украинской политики — президента Владимира Зеленского в Буковеле и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на Мальдивах.

"Есть непроверенная информация, что ночью в Киеве "внезапно" отключилась система SmartCity. Соответственно камеры также выключились", — написал Смолий в своем телеграм-канале.

Также подобные сведения распространил телеграм-канал "Легитимный", который, по данным Службы безопасности Украины, контролируется российскими спецслужбами: "Ночью отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Соответсвенно записей с них тоже нет".

Чтобы проверить эту информацию, Фокус обратился за комментарием к директору департамента коммуникаций МВД Украины Артему Шевченко.

"Слухи не комментируем, не советую ими пользоваться. Идет следствие", — ответил правоохранитель.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации изданию "Сегодня" сообщили, что система SmartCity не может быть полностью отключена.

"Такое вообще невозможно. К системе подключены тысячи камер, плюс частные, которые согласились войти в SmartCity. Возможно, речь идет о поломке или повреждении какой-то одной камеры, такое может быть. Или, например, из-за отключения света", – сообщили в администрации столицы.

В полиции Киева информацию об отключенных камерах видеонаблюдения не подтвердили.

"По предварительной информации, камера на месте ЧП работала. Сейчас сотрудники полиции просматривают информацию, которую она содержит", – рассказали правоохранители.

По другим данным, на данный момент полицейские просматривают кадры, чтобы выяснить, где и с кем нардеп был до происшествия. Об этом со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Украины сообщает "Страна".

Помимо этого правоохранители сообщили сайту, что рассматриваются две версии произошедшего — либо Полякова отравили, либо он отравился сам.

"Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", — сказал собеседник издания.

Детали смерти Полякова

Утром 8 октября полиция Киева сообщила, что ночью в столице скончался народный депутат из группы "За будущее" Антон Поляков, избранный от партии "Слуга народа". По версии следствия, нардепу стало плохо во время поездки такси, а когда правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения ПДД, они обнаружили Полякова без сознания на заднем сидении. Патрульные вызвали медиков скорой, которые после безуспешных попыток реанимировать политика констатировали его смерть.

Согласно результатам вскрытия, Поляков умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Коллега Полякова по группе "За будущее" Тарас Батенко сообщил, что покойный мог быть расстроен из-за проваленного нардепами из "Слуги народа" внеочередного заседания Рады, которое сам Поляков организовывал три месяца. Также по словам других нардепов, они в последнее время не замечали, что у депутата ухудшилось состояние здоровья.

Перед смертью нардеп в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что "слуги народа" получили денежное вознаграждение за голосование за "антиолигархический" закон. При этом конкретных фамилий Поляков не назвал. Однако он сообщил, что уже оповестил об этом сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).