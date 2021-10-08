По словам народных избранников, ранее они не замечали плохого самочувствия у покойного депутата. Коллеги Полякова допустили, что он мог в последнее время нервничать из-за работы.

Народные депутаты Верховной Рады отреагировали на смерть своего коллеги по парламенту Антона Полякова. Некоторые из них склонны полагать, что инцидент не связан с политической деятельностью погибшего, другие упомянули, что недавно депутат рассказывал о возможном факте коррупции во фракции "Слуга народа" из которой он был исключен в ноябре 2019 года.

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Фокус собрали комментарии нардепов касательно смерти Полякова.

Соратник умершего нардепа по группе "За будущее" Тарас Батенко сообщил журналистам издания "Вести", что Антон Поляков мог быть расстроен после вчерашнего проваленного внеочередного заседания Рады, голоса на которые он "искал три месяца".

"Для нас это трагедия. Это "черная пятница". Вчера мы в последний раз виделись в пять вечера, по окончанию внеочередного заседания, которое было успешно провалено", — сказал депутат.

Отметим, что в 22:52 четверга, 7 октября, Поляков пожаловался в своем телеграм-канале, что представители фракции "Слуга народа" проигнорировали инициированное им внеочередное заседание Верховной Рады, касающееся поднятия пенсий, на которое он, по словам Батенко, "собирал подписи три месяца".

"Перед этим было еще одно внеочередное заседание, которое было провалено… Вот это все накопилось, эти эмоции, нервы. Мы же видим, что политика в Украине это вещь нечистая, а Антон был правдолюбом, человеком, который боролся за чистоту (политики)", — сказал Батенко.

В то же время он заявил, что не слышал о каких-либо угрозах в адрес Полякова.

Тем временем Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который первым публично сообщил о смерти Полякова (соответствующий пост появился в его телеграм-канале в 07:45, до сообщений полиции и коллег Полякова по депутатской группе — ред.), отказался отвечать на вопрос журналистки о том, как он узнал об инциденте.

"Я узнал… Откуда я узнал — это уже другая информация. В первую очередь хотел бы выразить соболезнования родным и близким (Полякова), потому что это трагедия, большая трагедия", — сказал бывший глава парламента.

По словам народного депутата, сейчас в СМИ распространяется много версий смерти Полякова.

"То что были показания (нардепа) в НАБУ (по поводу возможной передачи вознаграждения депутатам от "Слуги народа за голосование за "антиолигархический" закон — ред.), состояние здоровья и много чего другого. Очень хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время получили реальную версию, которая подтверждалась бы не слухами, а фактами, и мы поняли, что случилось. Общество и политикум должны об этом узнать. В целом, молодой человек, полный сил… (у меня) нет пока что (версий)", — сказал Разумков.

В свою очередь народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что не замечал плохого самочувствия у Полякова в последнее время.

"Я в понедельник был с Антоном Поляковым на одном эфире, где он говорил о коррупции "слуг народа", рассказывал о том, как деньги раздают — все вот это я замечал. А о том, что он плохо себя чувствует… Молодой мужчина, 33 года… Все в жизни бывает. Из той картины, которую я знаю — это отравление. Вопрос только один — он отравился чем-то или его отравили", — сказал нардеп.

[ + – ] Комментарий Гончаренко

Нардеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук также прокомментировала смерть депутата.

"Очень жаль, человек потерял жизнь, у него осталось двое маленьких детей. Приносим свои соболезнования, так как понимаем, насколько это большая трагедия. Деталей (смерти) давайте дождемся. Я с ним не общалась, он уже не является членом нашей команды, он сидел далеко от меня, поэтому я не видела (признаков ухудшения самочувствия Полякова)", — сказала Верещук.

Также она выразила мнение, что смерть нардепа не связана с его политической деятельностью, "там что-то более личное".

[ + – ] Комментарий Верещук

Смерть Полякова также стала темой для обсуждения и во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады. К трибуне подошли представители депутатской группы "За будущее" во главе с нардепом Игорем Палицей. Он во время своего выступления обвинил народного депутата от "Слуги народа" Татьяну Третьякову в том, что она позлорадствовала над смертью Полякова в чате своей партии, написав "одним врагом меньше". В свою очередь сама Третьякова указала на свободу слова, гарантированную Конституцией Украины.

Помимо этого исключенная из фракции "Слуга народа" вместе с Поляковым нардеп Анна Скороход потеряла сознание в кабинете комитета парламента. При этом ранее она вместе с покойным депутатом подавали заявления в полицию Киева о том, что их жизни может угрожать опасность.

Подробности смерти Полякова

Напомним, народный депутат из группы "За будущее" Антон Поляков, избранный от партии "Слуга народа", умер в ночь на пятницу, 8 октября, в Киеве. По предварительным данным правоохранителей, политику стало плохо во время поездки в такси. Позже автомобиль остановили патрульные, которые обнаружили Полякова без сознания и вызвали скорую. Медики пытались реанимировать нардепа, однако были вынуждены констатировать смерть. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нардепе.

Вскрытие показало, что депутат умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Ранее Поляков публично на свое здоровье не жаловался.

Отметим, что незадолго до своей смерти депутат в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги за голосование за закон об олигархах, при этом конкретных фамилий он не назвал. В то же время он сообщил, что уже оповестил об этом сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).