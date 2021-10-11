В крови умершего нардепа Полякова обнаружен метадон, - МВД

Наркотик может вызывать тошноту и нарушение работы сердца. В сочетании с алкоголем — снижать давление. Следствие пока не знает, как это вещество попало в организм депутата.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови у погибшего нардепа Антона Полякова была небольшая доза алкоголя и метадона. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко".

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По словам спикера, неизвестно, как именно попали наркотики в организм Полякова. Следствие рассматривает две версии — самостоятельный прием наркотического вещества или отравление.

"Но, какой именно это был метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и, как это могло повлиять на смерть потерпевшего — будет установлено после глубоких исследований медицинских и токсикологических", — рассказал Шевченко.

На данный момент следствие не вручало никому подозрений по делу смерти Антона Полякова.

Добавим, что церемония прощания с нардепом Поляковым запланирована на сегодня, 11 октября. Она пройдет в его родном городе Чернигове.

Как влияет на организм человека метадон и алкоголь

Действие метадона на организм человека происходит на двух уровнях — психологическом и физическом. На психологическом уровне:

резкие перепады настроения

тревожность

ухудшение памяти и уровня интеллекта

На физическом уровне:

приступы тошноты и рвоты

повышенная потливость

активность слюнных желез

возможно нарушение работы сердца

При употреблении метадона с алкоголем, вероятно усиление опьянения. Их совместное употребление может привести к замедлению сердечного ритма, снижению давления, а также замедлять рефлексы человека.

Что известно о смерти Антона Полякова:

8 октября стало известно, что члену группа "За будущее" стало плохо в салоне такси, которое ночью остановили за нарушение ПДД. По словам водителя, нардепа тошнило, он был явно пьян. Патрульные, увидев состояние нардепа, вызвали скорую, но медикам не удалось реанимировать Полякова. Причина смерти, как сообщили в прокуратуре — нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

В МВД на запрос Фокуса прокомментировать информацию о вероятном отключении системы SmartCity в ночь смерти Полякова, заявили, что они слухи не комментируют. Идет следствие.

По информации СМИ, у Полякова был роман с депутатом "Слуги народа" Анной Скороход. Последнее время они жили вместе, но Скороход ушла от члена группы "За будущее". Депутат тяжело переживал разрыв и для него это стало настоящей трагедией. По словам очевидцев, Анна Скороход пыталась дозвониться к Полякову, когда стало известно о его смерти, крича при этом, что она беременна.

Также 8 октября внефракционный нардеп Шевченко намекнул полиции, что к смерти Полякова может быть причастен муж Скороход — Алексей Алякин.

[ + – ] Пост нардепа Евгения Шевченко Фото: скриншот

"После подтверждения совместного проживания Полякова и Скороход я бы приставил "ноги" к супругу Анны Скороход пока идет экспертиза по выявлению отравляющих веществ. И пока последний не покинул пределы Украины", — отметил Шевченко.

Напомним, 8 октября во время заседания в Раде, нардеп Скороход потеряла сознание.