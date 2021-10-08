"Пыталась дозвониться и кричала, что беременна", — СМИ о романе Полякова и Скороход (фото, видео)

Незадолго до смерти парламентарий ушла от своего коллеги по Раде, а Антон Поляков тяжело переживал разрыв.

Народный депутат Антон Поляков, скончавшийся ночью пятницы 8 октября, в последнее время жил вместе с коллегой по парламентской группе "За Майбутнє" Анной Скороход. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в "Слуге народа".

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Антон Поляков — роман с депутатом Анной Скороход

Информацию о романе Полякова и Скороход, как утверждают журналисты, в партийных чатах сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп сообщил коллегам, что Антон Поляков и Анна Скороход в последнее время жили вместе, однако она от него ушла. Ныне покойный депутат тяжело переживал разрыв и для него это было настоящей трагедией.

Давид Арахамия в партийных чатах также утверждал, что Антон Поляков за день до смерти изъявил желание вернуться в состав фракции "Слуга народа" из-за нежелания быть в оппозиции к монобольшинству.

Роман с Поляковым — Анна Скороход беременна

Журналисты, ссылаясь на слова очевидцев, заявляют, что из помещения комитета Верховной Рады нардепа Анну Скороход увезли на скорой помощи.

"По словам очевидцев, нардеп в состоянии шока. Она, в частности, пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна", — говорится в публикации.

Информацию о романе Антона Полякова и Анны Скороход источники в "Слуге народа" также подтвердили изданию Телеграф. Инсайдеры сообщили, что, узнав о смерти Антона Полякова, нардеп Анна Скороход была в шоковом состоянии.

"Кричала, что беременна, и потеряла сознание, пытаясь дозвониться уже умершему Полякову", — добавили источники в президентской фракции.

Летом 2021 года во Львове журналисты засекли вместе отдыхающих Антона Полякова и Анну Скороход. Народные депутаты от группы "За Майбутнє" сидели в одном из львовских кафе, а замужняя парламентарий слишком близко прислонялась к своему коллеге по Верховной Раде.

[ + – ] Поляков и Скороход во Львове Фото: Tabloid

[ + – ] Поляков и Скороход во Львове Фото: Tabloid

Роман Полякова и Скороход — позиция МВД

В МВД официально подтвердили, что Антон Поляков и Анна Скороход жили вместе. По данным силовиков, накануне смерти нардеп от группы "За Майбутнє" выпивал в одном из ресторанов Киева с Рустамом Джамбулатовым, который является помощником Анны Скороход в Раде.

После ресторана Поляков сел в автомобиль помощника Скороход и они ездили по Киеву.

"Знакомый (Джамбулатов — ред.) предложил поехать к месту проживания. Однако из-за ссоры с сожительницей он не захотел ехать. И они где-то полтора часа ездили по Киеву", — отметил начальник полиции Киева Иван Выговский на сегодняшнем брифинге.

После длительной поездки помощник нардепа Анны Скороход предложил Антону Полякову пересесть в такси и добраться домой, а через какое-то время парламентарий скончался.

Отметим, что нардеп Анна Скороход замужем за Алексеем Алякиным, у них есть маленький сын. Парламентарий Антон Поляков состоял в браке с Галиной, с которой воспитывал двух дочерей.

Ранее Фокус сообщал, что нардеп Антон Поляков умер ночью 8 октября. Парламентарию стало плохо в салоне такси, которое полицейские остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть Антона Полякова.

Также Фокус рассказывал, что нардепу Анне Скороход стало плохо в здании комитета Рады. Парламентария увезли на скорой помощи.

Помимо этого, Фокус собрал главные версии смерти Антона Полякова, которые выдвинули его коллеги по Верховной Раде.