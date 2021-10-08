"Намагалася додзвонитися і кричала, що вагітна", — ЗМІ про роман Полякова та Скороход (фото, відео)

Незадовго до смерті парламентарій пішла від свого колеги по Раді, а Антон Поляков важко переживав розрив.

Народний депутат Антон Поляков, який помер вночі п'ятниці 8 жовтня, в останній час жив разом з колегою по парламентській групі "За Майбутнє" Анною Скороход. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на свої джерела в "Слузі народу".

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Антон Поляков — роман з депутаткою Анною Скороход

Інформацію про роман Полякова та Скороход, як стверджують журналісти, у партійних чатах повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп повідомив колегам, що Антон Поляков і Анна Скороход останнім часом жили разом, проте вона від нього пішла. Нині покійний депутат важко переживав розрив і для нього це було справжньою трагедією.

Давид Арахамія в партійних чатах також стверджував, що Антон Поляков за день до смерті виявив бажання повернутися до складу фракції "Слуга народу" через небажання бути в опозиції до монобільшості.

Роман з Поляковим — Анна Скороход вагітна

Журналісти, посилаючись на слова очевидців, заявляють, що з приміщення комітету Верховної Ради нардепку Анну Скороход відвезли на швидкій допомозі.

"За словами очевидців, нардепка в стані шоку. Вона, зокрема, намагалася додзвонитися до померлого Полякова і кричала, що вагітна", — йдеться в публікації.

Інформацію про роман Антона Полякова та Анни Скороход джерела в "Слузі народу" також підтвердили виданню Телеграф. Інсайдери повідомили, що, дізнавшись про смерть Антона Полякова, нардепка Анна Скороход була в шоковому стані.

"Кричала, що вагітна, і знепритомніла, намагаючись додзвонитися вже померлому Полякову", — додали джерела в президентській фракції.

Влітку 2021 року у Львові журналісти засікли разом відпочивальників Антона Полякова і Анну Скороход. Народні депутати від групи "За Майбутнє" сиділи в одному із львівських кафе, а заміжня парламентарій занадто близько тулилася до свого колеги по Верховній Раді.

[ + – ] Поляков і Скороход у Львові Фото: Tabloid

[ + – ] Поляков і Скороход у Львові Фото: Tabloid

Роман Полякова та Скороход — позиція МВС

У МВС офіційно підтвердили, що Антон Поляков і Анна Скороход жили разом. За даними силовиків, напередодні смерті нардеп від групи "За Майбутнє" випивав в одному з ресторанів Києва з Рустамом Джамбулатовим, який є помічником Анни Скороход у Раді.

Після ресторану Поляков сів в автомобіль помічника Скороход і вони їздили по Києву.

"Знайомий (Джамбулатов — ред.) запропонував поїхати до місця проживання. Однак, через сварку зі співмешканкою він не захотів їхати. І вони десь півтори години їздили по Києву", — зазначив начальник поліції Києва Іван Виговський на сьогоднішньому брифінгу.

Після тривалої поїздки помічник нардепа Анни Скороход запропонував Антону Полякову пересісти в таксі і дістатися додому, а через якийсь час парламентарій помер.

Зазначимо, що нардепка Анна Скороход одружена з Олексієм Алякіним, у них є маленький син. Парламентарій Антон Поляков був одружений з Галиною, з якою виховував двох дочок.

Раніше Фокус повідомляв, що нардеп Антон Поляков помер вночі 8 жовтня. Парламентарію стало погано в салоні таксі, яке поліцейські зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медики, які прибули на місце НП, лише констатували смерть Антона Полякова.

Також Фокус розповідав, що нардепці Анні Скороход стало погано в будівлі комітету Ради. Парламентарія відвезли на швидкій допомозі.

Крім цього, Фокус зібрав головні версії смерті Антона Полякова, які висунули його колеги з Верховної Ради.