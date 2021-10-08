"Був співмешканцем Скороход, у ніч смерті випивав з її помічником", — поліція про Полякова (відео)

За інформацією поліції, у ніч смерті Поляков відмовився їхати до Скороход через сварку, тому сів на таксі. Правоохоронці розглядають дві основні версії загибелі нардепа.

У ніч смерті народний депутат Антон Поляков вживав алкогольні напої разом з Рустамом Джамбулатовим, який є помічником його колеги з парламенту і співмешканки Анни Скороход. Про це заявив начальник поліції Києва Іван Виговський у ході брифінгу, який транслювався у Facebook.

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"Вони випивали в одному з розважальних закладів Києва. Після цього вони сіли в автомобіль Джамбулатова і поїхали по місту. Той запропонував поїхати до місця проживання Полякова. Однак, через сварку із співмешканкою він не захотів їхати. І вони десь півтори години їздили по Києву", — розповів Виговський у ході брифінгу.

Після цього, за словами начальника столичної поліції, Джамбулатову набридло їздити і той запропонував нардепові дістатися додому на таксі.

"Той пересів у таксі і коли автомобіль їхав по Києву, водій порушив ПДР і був зупинений патрульними. Патрульні, перевіряючи документи, побачили на задньому сидінні загиблого, який тоді був у напів лежачому стані. Таксист сказав, що той був у стані алкогольного сп'яніння і йому стало погано", — повідомив Виговський.

Поліцейські побачили, що Полякову необхідна медична допомога і викликали "швидку", проте врятувати його не вдалося.

Виговський розповів, що на поточний момент правоохоронці розглядають дві основні версії смерті нардепа: хронічне захворювання та отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і сторонньою людиною).

"На поточний момент у нас є попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину. Згідно з ним, причиною смерті Полякова стала гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця", — повідомив Виговський.

Відповідаючи на запитання журналістів, начальник поліції Києва заявив, що правоохоронці схиляються до того, що смерть нардепа настала з природних причин.

За словами Виговського, Рустама Джамбулатова, який випивав з Поляковим у ту ніч, не затримали. Помічник Скороход не є підозрюваним у цій справі, проте його допитали. Джамбулатов, за інформацією поліції, не перебуває в санкційних списках РНБО.

"Туди внесли його тезку", — зазначив Виговський.

Анну Скороход ж, за словами начальника Київської поліції, що не допитали через те, що в неї було погане самопочуття.

Також Виговський запевнив, що в них немає інформації про те, що по столиці в ніч смерті Полякова перестали працювати камери відеоспостереження.

[ + – ] Брифінг поліції щодо смерті нардепа Антона Полякова

Нагадаємо, нардеп Антон Поляков помер вночі 8 жовтня. ЗМІ повідомляли, що Анні Скороход на ранок стало погано прямо в будівлі Верховної Ради і їй викликали "швидку допомогу".

Зазначимо, Антона Полякова та Анну Скороход на парламентських виборах 2019 року обрали до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Втім, незабаром їх обох виключили з фракції цієї політсили, після чого вони приєдналися до депутатської групи "За майбутнє".