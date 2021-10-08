"Был сожителем Скороход, в ночь смерти выпивал с ее помощником", - полиция о Полякове (видео)

По информации полиции, в ночь смерти Поляков отказался ехать к Скороход из-за ссоры, потому сел на такси. Правоохранители рассматривают две основные версии гибели нардепа.

В ночь смерти народный депутат Антон Поляков употреблял алкогольные напитки вместе с Рустамом Джамбулатовым, который является помощником его коллеги по парламенту и сожительницы Анны Скороход. Об этом заявил начальник полиции Киева Иван Выговский в ходе брифинга, который транслировался в Facebook.

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"Они выпивали в одном из развлекательных заведений Киева. После этого они сели в автомобиль Джамбулатова и поехали по городу. Тот предложил поехать к месту проживания Полякова. Однако из-за ссоры с сожительницей он не захотел ехать. И они где-то полтора часа ездили по Киеву", — рассказал Выговский в ходе брифинга.

После этого, по словам начальника столичной полиции, Джамбулатову надоело ездить и тот предложил нардепу добраться домой на такси.

"Тот пересел в такси и когда автомобиль ехал по Киеву водитель нарушил ПДР и был остановлен патрульными. Патрульные, проверяя документы, увидели на заднем сидении погибшего, который тогда был в полулежащем состоянии. Таксист сказал, что тот был в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо", — сообщил Выговский.

Полицейские увидели, что Полякову необходима медицинская помощь и вызвали "скорую", однако спасти его не удалось.

Выговский рассказал, что на текущий момент правоохранители рассматривают две основные версии смерти нардепа: хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом (как самостоятельно, так и сторонним человеком).

"На текущий момент у нас есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия. Согласно ему, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца", — сообщил Выговский.

Отвечая на вопросы журналистов начальник полиции Киева заявил, что правоохранители склоняются к тому, что смерть нардепа наступила по естественным причинам.

По словам Выговского, Рустама Джамбулатова, который выпивал с Поляковым в ту ночь, не задержали. Помощник Скороход не является подозреваемым по этому делу, однако его допросили. Джамбулатов, по информации полиции, не находится в санкционных списках СНБО.

"Туда внесли его однофамильца", — отметил Выговский.

Анну Скороход же, по словам начальника Киевской полиции, не допросили из-за того, что у нее было плохое самочувствие.

Также Выговский заверил, что у них нет информации о том, что по столице в ночь смерти Полякова перестали работать камеры видеонаблюдения.

[ + – ] Брифинг полиции по смерти нардепа Антона Полякова

Напомним, нардеп Антон Поляков умер ночью 8 октября. СМИ сообщали, что Анне Скороход на утро стало плохо прямо в здании Верховной Рады и ей вызывали "скорую помощь".

Отметим, Антона Полякова и Анну Скороход на парламентских выборах 2019 года избрали в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Впрочем, вскоре их обоих исключили из фракции этой политсилы, после чего они примкнули к депутатской группе "За майбутнє".