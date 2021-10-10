Смерть Антона Полякова: нардепа похоронят уже завтра, 11 октября

Церемония прощания с Антоном Поляковым состоится в его родном городе — Чернигове.

В понедельник, 11 октября, в Чернигове состоится прощание с народным депутатом Антоном Поляковым, который при невыясненных пока обстоятельствах скончался в ночь с 7 на 8 октября.

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Церемония прощания начнется в 10 часов утра в помещении Черниговского областного филармонического центра на проспекте Мира, 15, пишут СМИ города со ссылкой на слова помощника-консультанта парламентария Сергея Божко. При этом официальная причина смерти Антона Полякова до сих пор не озвучена.

О дате и месте прощания сообщалось и на странице нардепа в Facebook, однако позже сообщение было удалено, а в аккаунте осталась только последняя запись Полякова от 7 октября, где он рассказал о том, как больше трех месяцев работал над тем, чтобы провести внеочередное заседание Рады по поднятию пенсий, а "слуги народа" не только не вынесли на голосование три из пяти проектов, но и не пришли на голосование.

[ + – ] Сообщение о дате, времени и месте прощания с Антоном Поляковым Фото: Скриншот

Там же Антон Поляков упомянул депутата фракции "Слуга народа" Галину Третьякову, которая, по его словам, делила детей на качественных и некачественных, а теперь "возможно, и пенсионеров так же распределяет". После того, как стало известно о смерти Полякова, Галина Третьякова снова оскандалилась, написав в партийном чате, что теперь "одним врагом меньше".

Напомним, 33-летнего депутата Верховной Рады Антона Полякова нашли без сознания в такси в Днепровском районе столицы 8 сентября. Прибывшие медики "скорой" не смогли реанимировать депутата и констатировали его смерть.

Водитель такси рассказал правоохранителям, что подобрал пассажира возле остановки общественного транспорта. Мужчина якобы шатался, вел себя как пьяный, а уже в машине его начало рвать.

В Киевской городской прокуратуре заявили, что, по предварительным результатам вскрытия, народный депутат скончался от "острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца".

Телеграм-канал Klymenko Time, комментируя информацию о дате похорон, уточняет, что причина смерти Полякова так до конца и не выяснена.

"Важная новость, которая говорит о том, что все официальные выводы о смерти нардепа эксперты, очевидно, уже сделали. Между тем никаких официальных заявлений по результатам исследования пока нет. Есть только слив от нардепа-"слуги" Галины Янченко о том, что в крови Полякова якобы нашли алкоголь и метадон", – говорится в публикации. При этом автор еще раз подчеркивает, что правоохранительные органы не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

[ + – ] Официальная причина смерти Полякова не озвучена до сих пор

В 2019 году Антон Поляков прошел в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа" по 206-му избирательному округу. Уже 15 октября того же года он был исключен из фракции, а 16 декабря Антон Поляков попросил исключить его из пропрезидентской партии "по идеологическим и моральным соображениям". После он присоединился к депутатам партии "За майбутнє" и часто критиковал действия нынешней власти.

Напомним, внефракционный народный депутат Евгений Шевченко намекнул, что к гибели Полякова может быть причастен супруг депутата Анны Скороход, с которой, по информации столичной полиции, проживал умерший. Анну Скороход госпитализировали после того, как ей стало плохо в стенах парламента. В свою очередь в полиции заявили, что в ночь смерти народный депутат Антон Поляков употреблял алкогольные напитки вместе с Рустамом Джамбулатовым — помощником нардепа Анны Скороход.