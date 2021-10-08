Несколько раз теряла сознание: нардепа Скороход госпитализировали после смерти Полякова

Коллега по фракции рассказал, что парламентарий сильно распереживалась из-за смерти своего коллеги. СМИ сообщали, что нардеп может быть беременна.

Народную депутатку группы "За майбутнє" Анну Скороход в пятницу, 8 октября, госпитализировали. Произошло это после того, как ей стало плохо прямо в здании Верховной Рады. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Тарас Батенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Насколько я владею информацией, она находилась и находится в больнице. О состоянии — я не могу комментировать, потому что я не врач. Я только говорил с ней утром. Очевидно, что она переживает из-за этой трагедии, которая произошла с нашим коллегой (Антоном Поляковым из группы "За майбутнє" — ред.). Поэтому больше информации пока нет", — сообщил Батенко.

В комментарии "Интерфаксу" другой нардеп из группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец рассказал, что у Скороход, предположительно, повысилось давление. По словам парламентария, утром, после потери сознания, нардепку привели в чувства, однако ей стало лучше лишь ненадолго и вскоре она снова упала в обморок. После этого было принято решение отправить Скороход в больницу.

"Она потеряла сознание, находясь в здании комитетов, срочно вызвали "скорую" и в настоящее время находится в больнице ", — сообщил Лубинец.

Ранее СМИ со ссылкой на чаты партии "Слуга народа" и источники в политсиле сообщали, что руководитель фракции Давид Арахамия рассказывал об отношениях между Скороход и Поляковым, который умер ночью 8 октября. Утверждалось, что нардепка ушла от своего коллеги по политсиле и тот тяжело переживал разрыв. Журналисты писали, что после получения новостей о том, что Поляков умер шокированная Скороход пыталась дозвониться своему бывшему сожителю и кричала, что беременна.

Руководитель полиции Киева Иван Выговский во время брифинга также сообщил, что Скороход и Поляков жили вместе. В 2019 году они оба попали в Верховную Раду как представители "Слуги народа", однако вскоре их исключили из фракции полистилы, после чего те присоединились к группе "За майбутнє".