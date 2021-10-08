Кілька разів непритомніла: нардепку Скороход госпіталізували після смерті Полякова

Колега по фракції розповів, що парламентарій сильно розпереживалася через смерть свого колеги. ЗМІ повідомляли, що нардепка може бути вагітною.

Народну депутатку групи "За майбутнє" Анну Скороход у п'ятницю, 8 жовтня, госпіталізували. Сталося це після того, як їй стало погано прямо в будівлі Верховної Ради. Про це в коментарі "Суспільному" розповів співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко.

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"Наскільки я володію інформацією, вона перебувала і перебуває в лікарні. Про стан — я не можу коментувати, тому що я не лікар. Я тільки говорив з нею вранці. Очевидно, що вона переживає через цю трагедію, яка сталася з нашим колегою (Антоном Поляковим з групи "За майбутнє" — ред.). Тому більше інформації поки немає", — повідомив Батенко.

У коментарі "Інтерфаксу" інший нардеп з групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець розповів, що в Скороход, імовірно, підвищився тиск. За словами парламентарія, вранці, після втрати свідомості, нардепку привели до тями, проте їй стало краще лише ненадовго і незабаром вона знову втратила свідомість. Після цього було прийнято рішення відправити Скороход до лікарні.

"Вона знепритомніла, перебуваючи в будівлі комітетів, терміново викликали "швидку" і наразі вона в лікарні", — повідомив Лубінець.

Раніше ЗМІ з посиланням на чати партії "Слуга народу" і джерела в політсилі повідомляли, що керівник фракції Давид Арахамія розповідав про відносини між Скороход та Поляковим, який помер вночі 8 жовтня. Стверджувалося, що нардепка пішла від свого колеги по політсилі і той важко переживав розрив. Журналісти писали, що після отримання новин про те, що Поляков помер, шокована Скороход намагалася додзвонитися своєму колишньому співмешканцю і кричала, що вагітна.

Керівник поліції Києва Іван Виговський під час брифінгу також повідомив, що Скороход і Поляков жили разом. У 2019 вони обидва потрапили до Верховної Ради як представники "Слуги народу", однак, незабаром їх виключили з фракції політсили, після чого ті приєдналися до групи "За майбутнє".