Нардеп Шевченко намекнул полиции на причастность мужа Скороход к смерти Полякова (фото)

Парламентарий подчеркнул, что ревность является одним из основных мотивов убийств и порекомендовал правоохранителям установить слежку за супругом коллеги, пока тот не покинул страну.

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко выдвинул в своем Telegram-канале еще одну версию смерти коллеги по парламенту Антона Полякова. Он намекнул, что к гибели может быть причастен супруг депутатки Анны Скороход, с которой, по информации столичной полиции, проживал умерший.

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"Сказать, чтобы я не догадывался об их с Аней отношениях, таки нет. Но, как нас учили на парах криминалистики, мотивами убийств в первую очередь являются деньги, ревность и месть", — написал Евгений Шевченко.

Парламентарий поделился мыслью, что за супругом Анны Скороход необходимо установить слежку.

"После подтверждения совместного проживания Полякова и Скороход я бы приставил "ноги" к супругу Анны Скороход пока идет экспертиза по выявлению отравляющих веществ. И пока последний не покинул пределы Украины", — отметил Шевченко.

Также парламентарий попросил своих подписчиков сделать репост его записи, чтобы ту увидели сотрудники Министерства внутренних дел (МВД).

[ + – ] Шевченко намекнул, что к смерти Полякова может быть причастен муж Скороход

Алексей Алякин — муж Анны Скороход

Мужем Анны Скороход является бизнесмен Алексей Алякин. С середины 90-х он инвестировал в недвижимость в Российской Федерации. Через несколько лет приобрел доли в нескольких российских банках. С 2000 года он был заместителем руководителя департамента промышленности Министерства имущества РФ, позже — директором в научно-исследовательских институтах в России.

В 2013 году Алякин перепродал доли в двух банках, один из которых — "Пушино" — в том же году лишили лицензии и вскоре признали банкротом. Российские власти объявили его в розыск по обвинению в мошенничестве. С 2014 года Алякин не живет на территории России.

Скороход рассказывала, что она познакомилась с Алякиным в 2014 году. Позже они основали компанию "Прогресс", в которой Анна работала юристом до избрания в парламент. Летом 2019 года она стала нардепом как представитель партии "Слуга народа".

14 ноября 2019 года Алексея Алякина задержали по обращению заместителя генерального прокурора Украины. По словам его адвоката, формальной причиной задержания стал "розыск в России". Анна Скороход же заявила, что ее мужа задержали из-за того, что она неоднократно голосовала против линии политсилы. На следующий день ее вместе с Поляковым исключили из фракции "Слуга народа". Впоследствии они оба присоединились к депутатской группе "За майбутнє".

Анна Скороход родила от Алексея Алякина сына, которого назвали в честь отца.

[ + – ] Алексей Алякин - муж Анны Скороход Фото: kievforum.org

Напомним, Антон Поляков умер ночью 8 октября. В столичной полиции рассматривают две основные версии смерти нардепа: хроническое заболевание и отравление. Впрочем, глава полиции Киева Иван Выговский заявил, что склоняется к тому, что Поляков умер из-за естественных причин. Он же подтвердил информацию о том, что Поляков и Скороход были сожителями.