Нардеп Шевченко натякнув поліції на причетність чоловіка Скороход до смерті Полякова (фото)

Парламентарій підкреслив, що ревнощі є одним з основних мотивів убивств і порекомендував правоохоронцям встановити стеження за чоловіком колеги, поки той не покинув країну.

Позафракційний народний депутат Євген Шевченко висунув у своєму Telegram-каналі ще одну версію смерті колеги по парламенту Антона Полякова. Він натякнув, що до загибелі може бути причетний чоловік депутатки Анни Скороход, з якою, за інформацією столичної поліції, проживав померлий.

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"Сказати, щоб я не здогадувався про їхні з Анею стосунки, таки ні. Але, як нас вчили на парах криміналістики, мотивами вбивств насамперед є гроші, ревнощі та помста", — написав Євген Шевченко.

Парламентарій поділився думкою, що за чоловіком Анни Скороход необхідно встановити стеження.

"Після підтвердження спільного проживання Полякова та Скороход я б приставив "ноги" до чоловіка Анни Скороход поки триває експертиза щодо виявлення отруйних речовин. І поки останній не покинув межі України", — зазначив Шевченко.

Також парламентарій попросив своїх підписників зробити репост його запису, щоб його побачили співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС).

[ + – ] Шевченко натякнув, що до смерті Полякова може бути причетний чоловік Скороход

Олексій Алякін — чоловік Анни Скороход

Чоловіком Анни Скороход є бізнесмен Олексій Алякін. Із середини 90-х він інвестував у нерухомість в Російській Федерації. Через кілька років придбав частки в кількох російських банках. З 2000 року він був заступником керівника департаменту промисловості Міністерства майна РФ, пізніше — директором у науково-дослідних інститутах у Росії.

У 2013 році Алякін перепродав частки в двох банках, один з яких — "Пушино" — в тому ж році позбавили ліцензії і незабаром визнали банкрутом. Російська влада оголосила його в розшук за звинуваченням у шахрайстві. З 2014 року Алякін не живе на території Росії.

Скороход розповідала, що вона познайомилася з Алякіним у 2014 році. Пізніше вони заснували компанію "Прогрес", в якій Анна працювала юристкою до обрання в парламент. Влітку 2019 року вона стала нардепкою як представниця партії "Слуга народу".

14 листопада 2019 року Олексія Алякіна затримали за зверненням заступника генерального прокурора України. За словами його адвоката, формальною причиною затримання став "розшук у Росії". Анна Скороход же заявила, що її чоловіка затримали через те, що вона неодноразово голосувала проти лінії політсили. Наступного дня її разом із Поляковим виключили з фракції "Слуга народу". Згодом вони обидва приєдналися до депутатської групи "За майбутнє".

Анна Скороход народила від Олексія Алякіна сина, якого назвали на честь батька.

[ + – ] Олексій Алякін — чоловік Анни Скороход Фото: kievforum.org

Нагадаємо, Антон Поляков помер уночі 8 жовтня. У столичній поліції розглядають дві основні версії смерті нардепа: хронічне захворювання та отруєння. Втім, глава поліції Києва Іван Виговський заявив, що схиляється до того, що Поляков помер через природні причини. Він же підтвердив інформацію про те, що Поляков і Скороход були співмешканцями.