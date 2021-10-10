Смерть Антона Полякова: нардепа поховають уже завтра, 11 жовтня

Церемонія прощання з Антоном Поляковим відбудеться в його рідному місті — Чернігові.

У понеділок, 11 жовтня, в Чернігові відбудеться прощання з народним депутатом Антоном Поляковим, який за нез'ясованих поки обставин помер у ніч з 7 на 8 жовтня.

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Церемонія прощання розпочнеться о 10 годині ранку в приміщенні Чернігівського обласного філармонійного центру на проспекті Миру, 15, пишуть ЗМІ міста з посиланням на слова помічника-консультанта парламентаря Сергія Божка. При цьому офіційна причина смерті Антона Полякова досі не озвучена.

Про дату і місце прощання повідомлялося і на сторінці нардепа в Facebook, однак пізніше повідомлення було видалено, а в акаунті залишився тільки останній запис Полякова від 7 жовтня, де він розповів про те, як понад три місяці працював над тим, щоб провести позачергове засідання Ради по підняттю пенсій, а "слуги народу" не тільки не винесли на голосування три з п'яти проектів, але і не прийшли на голосування.

[ + – ] Повідомлення про дату, час і місце прощання з Антоном Поляковим Фото: Скриншот

Там же Антон Поляков згадав депутата фракції "Слуга народу" Галину Третьякову, яка, за його словами, ділила дітей на якісних і неякісних, а тепер "можливо, і пенсіонерів так само розподіляє". Після того, як стало відомо про смерть Полякова, Галина Третьякова знову оскандалилася, написавши в партійному чаті, що тепер "одним ворогом менше".

Нагадаємо, 33-річного депутата Верховної Ради Антона Полякова знайшли без свідомості в таксі в Дніпровському районі столиці 8 вересня. Прибулі медики "швидкої" не змогли реанімувати депутата і констатували його смерть.

Водій таксі розповів правоохоронцям, що підібрав пасажира біля зупинки громадського транспорту. Чоловік нібито хитався, поводився як п'яний, а вже в машині його знудило.

У Київській міській прокуратурі заявили, що, за попередніми результатами розтину, народний депутат помер від "гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця".

Телеграм-канал Klymenko Time, коментуючи інформацію про дату похорону, уточнює, що причина смерті Полякова так до кінця і не з'ясована.

"Важлива новина, яка говорить про те, що всі офіційні висновки про смерть нардепа експерти, очевидно, вже зробили. Тимчасом ніяких офіційних заяв за результатами дослідження поки немає. Є тільки злив від нардепа-"слуги" Галини Янченко про те, що в крові Полякова нібито знайшли алкоголь і метадон", – йдеться в публікації. При цьому автор ще раз підкреслює, що правоохоронні органи не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

[ + – ] Офіційна причина смерті Полякова не озвучена досі

У 2019 роцы Антон Поляков пройшов до Верховної Ради України від партії "Слуга народу" по 206-му виборчому округу. Вже 15 жовтня того ж року він був виключений з фракції, а 16 грудня Антон Поляков попросив виключити його з пропрезидентської партії "з ідеологічних і моральних міркувань". Після він приєднався до депутатів партії "За майбутнє" і часто критикував дії нинішньої влади.

Нагадаємо, позафракційний народний депутат Євген Шевченко натякнув, що до загибелі Полякова може бути причетний чоловік депутата Ганни Скороход, з якою, за інформацією столичної поліції, проживав померлий. Ганну Скороход госпіталізували після того, як їй стало погано в стінах парламенту. Натомість у поліції заявили, що в ніч смерті народний депутат Антон Поляков вживав алкогольні напої разом з Рустамом Джамбулатовим — помічником нардепа Ганни Скороход.