"Мінус один ворог", — "слуга" Третьякова в чаті фракції про смерть нардепа Полякова (відео)

Нардепи зустріли інформацію про повідомлення Третьякової криками "Ганьба". Глава партії СН, коментуючи цю історію, заявив, що "кожен політик повинен нести відповідальність".

Нардепка фракції "Слуга народу" Галина Третьякова, коментуючи смерть депутата групи "За майбутнє" Антона Полякова, написала в партійному чаті "одним ворогом менше". Про це з трибуни Верховної Ради повідомив соратник покійного по політсилі Ігор Палиця.

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"Наша партія має намір звернутися до фракції "Слуга народу". Тільки що у вашому партійному чаті керівник комітету, який повинен піклуватися про людей, дітей ... пані (Галина) Третьякова написала про смерть Антона Полякова, що "одним ворогом менше". Я хотів би попросити вас, шановна фракція "слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третьякової", — заявив Палиця з трибуни.

Парламентарій підкреслив, що подібна поведінка є неприпустимою.

"Яким би політичним опонентом або людиною не був Антон Поляков — померла людина, звичайна людина. Крім цього, наш колега по парламенту. Я дуже прошу вас, дуже прошу пана Стефанчука, зробіть, будь ласка, моральні висновки і скажіть, як потрібно виходити з цієї ситуації. Такого робити не можна", — сказав Палиця з трибуни Ради, після чого в залі пролунали крики "Ганьба!".

Після цього Руслан Стефанчук, якого обрали новим спікером Ради, надав слово самій Третьяковій.

"У мене два зауваження. По-перше, звідки фракція "За Майбах" знає про те, що пишуть у чаті "Слуга народу". А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, у залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь хустки на рот, то мені здається, що ганьба — це вам", — заявила депутатка.

Пізніше видання "Вести" повідомило, що Галина Третьякова втекла з будинку парламенту, відмовившись від коментарів на цю тему.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ході спілкування з журналістами підтвердив, що Третьякова дійсно написала таке повідомлення в партійному чаті.

"Кожен визначає свою систему цінностей у житті й відповідно, як ставиться до тих чи інших речей. Зокрема, скарги, співчуття з приводу смерті. Я свої співчуття висловив", — заявив Корнієнко.

Також керівник політсили зазначив, що йому не потрібно пропонувати "ніяких рішень щодо Третьякової".

"Що стосується політичної відповідальності — я думаю, що кожен політик, як і Галина, повинен таку відповідальність нести, зараз будемо обговорювати, яку саме відповідальність, може політичну, може нести Галина щодо всєї цієї ситуації. Потрібен час, щоб визначитися", — зазначив Корнієнко .

Пізніше на Telegram-каналі KlymenkoTime опублікували й саме повідомлення, яке відправила Третьякова.

"Як на мене, то це мінус один ворог. Засім — усе добре. Розслідування має бути", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] "Мінус один ворог", — повідомлення Третьякової про Полякова

Відзначимо, про смерть Антона Полякова стало відомо вранці 8 жовтня. За попередньою версією, нардеп помер через порушення роботи серцево-судинної системи.