Анна Скороход: "Антона Полякова убили, мы были помолвлены" (видео)

Нардеп пожаловалась на то, что полиция до сих пор не провела осмотр личных вещей Антона Полякова и не допросила ее. Также Анна Скороход отрицает, что депутат употреблял наркотики, и утверждает, что они с Поляковым должны были вскоре пожениться.

Возлюбленная умершего депутата Верховной Рады Антона Полякова — нардеп Анна Скороход — заявила, что тот был преднамеренно убит. Это заявление парламентарий сделала в эфире телеканала "Украина 24".

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"Мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, и та брехня, которая распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая не имеет ничего общего с правдой. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то белиберде, которую придумывает господин [замминистра внутренних дел Евгений] Енин", — сказала нардеп.

Анна Скороход отрицает, что Антон Поляков употреблял наркотики, и утверждает, что он бы не прибег к ним ни при каких обстоятельствах. Также она заявила о следах на шее Полякова, которые похожи на те, которые остаются после удушения. По словам Скороход, она видела эти следы на теле умершего как в киевском морге, так и на похоронах в Чернигове.

"Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья", — заявила Скороход.

Парламентарий отказывается верить в утверждение Енина о том, что Поляков умер своей смертью. Она отмечает, что ее ни разу не допросили в рамках расследования гибели народного депутата.

"Домой к нам не приходили, о его личных вещах у меня не спрашивали, никакого допроса меня не было ни разу. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего. Но допроса, о чем говорит Енин, никогда не было. Меня никто не допрашивал, хотя я на это готова, я готова даже сделать это публично, если понадобится", — заявила Скороход.

Депутат пообещала "добиться правды" в деле о смерти Полякова. Она добавила, что была с ним помолвлена, а пожениться нардепы должны были в день рождения Полякова. По ее словам, мужчина был в разводе.

"Был разведен, так же, как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе… Мы были в разводе оба и нас ничего не связывало с нашими бывшими семьями", — отметила депутат.

В эфире телеканала было продемонстировано решение суда о разводе Антона Полякова от 14 июня.

[ + – ] Анна Скороход заявляет об убийстве Антона Полякова

Как сообщалось ранее, спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что судебно-медицинская экспертиза установила наличие алкоголя и метадона в крови Полякова. Впрочем, следствию неизвестно каким образом наркотическое вещество оказалось в организме нардепа.

Народный депутат Украины, член фракции "За будущее" Антон Поляков скончался при невыясненных обстоятельствах в ночь на 8 октября. Известно, что ему стало плохо в салоне такси, которое ночью остановили за нарушение ПДД. По словам водителя, нардепа тошнило, он был "похож на пьяного". Патрульные, увидев состояние нардепа, вызвали скорую, но медикам не удалось реанимировать Полякова. Причина смерти, как сообщили в прокуратуре — нарушение работы сердечно-сосудистой системы.