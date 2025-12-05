К нардепу Скороход пришли с обысками: ее подозревают в получении крупной взятки, — СМИ

В СМИ передали, что народного депутата Анну Скороход уличили в возглавлении организованной преступной группы. По данным следствия, она вместе с приспешниками вымогала с предпринимателя 250 тысяч долларов.

Служба безопасности Украины, НАБУ и САП разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которую возглавляла Скороход. Об этом 5 декабря сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах в "Украинской правде".

По информации издания, нардепа подозревают в получении крупной взятки, и к ней пожаловали с обысками. Правоохранители задокументировали, как она вместе с сообщниками вымогала у неназванного бизнесмена 250 тысяч долларов.

Обыски у Скороход: в НАБУ подтвердили

В Национальном антикоррупционном бюро заявили о разоблачении преступной группы, во главе которой стояла народный депутат, совместно с САП. Имя фигурантки не разглашается.

Відео дня

"Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали — позже", — добавили в НАБУ.

Обыски у Скороход: что предшествовало

В ноябре 2019 года нардеп обвиняла власть в репрессиях, заявляя, что по поручению из Офиса президента задержали ее мужа. Она утверждала, что причиной задержания стала ее позиция в парламенте, а формальным основанием — запрос РФ от 2017 года.

Впоследствии ситуацию объяснили в Офисе генпрокурора. Там отметили, что Алексей Алякин — гражданин России, объявленный в международный розыск по подозрению в мошенничестве. В 2018 году его задерживали по запросу РФ, но отпустили под домашний арест через три месяца. После этого Алякин пытался получить украинское гражданство, предоставляя миграционной службе фальшивые документы и показания.

На фоне скандала и обвинений Скороход глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил ее исключить. Он заявил о бездействии нардепа в Раде и угрозах парламентариям от ее мужа, из-за которых "обращались в правоохранительные органы". Кроме того, по его словам, политик лоббировала интересы "олигархических групп".

Вскоре Скороход исключили из фракции, а вместе с ней Антона Полякова. Они уверяли, что и в дальнейшем будут поддерживать президента Владимира Зеленского.

Ночью 8 октября 2021 года Поляков умер, а днем Скороход госпитализировали после того, как ей стало плохо прямо в стенах парламента. За несколько месяцев до того нардепы якобы жаловались полиции, что им угрожали расправой. В СМИ информировали о возбуждении дела об угрозе убийством. После исключения из "Слуги народа" они объединились в депутатскую группу "За будущее", которую связывали с бизнесменом Игорем Коломойским.

В полиции Киева сообщали, что Поляков умер в такси в результате острой коронарной недостаточности и острой хронической ишемической болезни сердца. Водитель рассказал патрульным, что он был пьян и ему стало плохо в машине. Скороход была сожительницей нардепа, она сама подтверждала, что была с ним помолвлена.

В декабре 2021 года нардеп заявила, что "слугам" платят деньги в конвертах за "правильное" голосование. По ее словам, рядовой парламентарий получает примерно 40 тысяч дополнительных выплат, а средства на это якобы берут "с таможни".

Новость обновляется...