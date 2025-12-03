"Раздутые штабы": Безуглая объяснила, почему поддержала увеличение выплат нардепам вместо зарплат ВСУ

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что поддержала увеличение выплат парламентариям в госбюджете на 2026 год на 120 тысяч грн. При этом призывы взамен повысить зарплаты военным нардеп назвала популизмом.

Свое решение поддержать увеличение выплат нардепам в бюджете 2026 года Безуглая объяснила в Telegram-канале 3 декабря. По ее мнению, это уменьшит риски коррупции.

Нардеп подчеркнула, что все в Верховной Раде должны иметь только "белое" обеспечение, и заверила, что сама никогда не получала "конвертов".

"Повышение официального денежного обеспечения для уменьшения риска коррумпированности коллег — это откровенный шаг к цивилизованному пониманию, кто такой государственный деятель и что и как он должен получать за свою деятельность, а не популистских лозунгов отказа от официальной зарплаты и "черного кэша" за лоббистские правки в законы и т.д.", — написала Безуглая.

Відео дня

Безуглая объяснила, почему поддержала увеличение выплат нардепам Фото: Скриншот

В то же время депутат назвала популистскими предложения увеличить взамен денежное обеспечение военнослужащих, поскольку для этого нужно "несравненно больше средств" и аудит относительно того, "кто воюет, кто нет, почему до сих пор раздутые штабы, сколько десятков тысяч "пристроенных" родственников героически защищают тыловые города и склады и т.д."

"Мы должны быть откровенными, и при надлежащей проработке и перераспределении выделенных на Минобороны средств можно существенно поднять денежное обеспечение как военным в тылу, так и на фронте. Но с Сырским это сделать невозможно", — заявила Безуглая, обвинив в коррупции командование украинской армии.

Нардеп утверждает, что в случае увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского аудит якобы разоблачит "многомиллиардную кормушку в армии".

"Ни один из нардепов, которые заявляли о необходимости в увеличении зарплаты военным, не говорил о вышеупомянутом", — сказала парламентарий.

Сообщение Марьяны Безуглой о выплатах нардепам и зарплатах военных Фото: скриншот

Выплаты нардепам в бюджете-2026: детали

Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2026 год во время пленарного заседания 3 декабря. "За" проголосовали 257 депутатов. В государственном бюджете на 2026 год определены доходы в размере 2,918 трлн грн и 4,781 трлн грн расходов. На сектор безопасности в обороне заложено 27,2% ВВП — 2,806 трлн грн.

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал скан-копии финального заключения Бюджетного комитета по законопроекту о государственном бюджете на 2026 год, в котором указано, что выплаты парламентариям повысили на 120 тыс. грн. Согласно документу, в следующем году каждый нардеп ежемесячно будет получать 200 тыс. грн на "работу с избирателями", содержание приемных и другие служебные нужды. При этом Гончаренко подчеркнул, что повышение зарплат военным в бюджете не предусмотрено. Подполковник ВСУ и заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал отсутствие повышения зарплат военнослужащим пренебрежением и нарушением приоритетов государства.