Рада приняла бюджет Украины на 2026 год: "за" проголосовали 257 депутатов

Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на 2026 год 257 голосами "за". Против проголосовали 37 парламентариев, воздержались 24, не голосовали — 27.

Рада проголосовала в целом за закон о государственном бюджете 2026 года на пленарном заседании 3 декабря. Законопроект № 14000 поддержали 193 народных депутата фракции "Слуга народа", 16 депутатов от "Платформы за жизнь и мир", один парламентарий от "Голоса", по 11 от "Восстановления Украины" и "За будущее", 16 нардепов от "Доверия" и 9 внефракционных.

Голосование по фракциям ВР за государственный бюджет Украины на 2026 год Фото: Скрин видео

Цифры государственного бюджета 2026 года

Министр финансов Сергей Марченко во время выступления перед голосованием депутатов отметил, что проект сохранил основные приоритеты, предусмотренные при его представлении: обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны, образования, социальная защита граждан, медицина и тому подобное. Он пояснил, что сохранение большого дефицита бюджета вынужденный шаг в условиях российско-украинской войны.

По словам министра, в государственном бюджете на 2026 год определены доходы 2,918 трлн грн и расходы 4,781 трлн грн.

"Ко второму чтению увеличили доходы за счет увеличения ставки налогообложения прибыли банков с 25% до 50%. Мы рассчитываем на то, что это решение будет принято, и это позволит получить дополнительно 30 млрд грн", — отметил Марченко.

Ко второму чтению были увеличены расходы на резервный фонд (19 млрд грн), на поэтапное повышение оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников, приобретение пассажирских вагонов, реализацию жилищной политики государства, компенсацию имущественных потерь субъектов хозяйствования и так далее.

На сектор безопасности в обороны в бюджете Украины на 2026 год заложено 2,806 трлн грн, что составляет 27,2% ВВП. На социальную поддержку украинцев предусмотрено почти 470 млрд грн, а на здравоохранение — почти 260 млрд грн.

