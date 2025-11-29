Рекордные суммы со времен СССР: 30 процентов бюджета РФ Путин пустит на войну и силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2026 год и ближайшую трехлетку. И из него следует, что 40% расходов, а это десятки миллиардов долларов, уйдет на войну и силовиков.

Согласно документу, который 18 ноября одобрила Дума, а 26 ноября — Совет Федерации, в следующем году правительство намерено собрать 40,27 трлн рублей доходов и потратить 44,06 трлн рублей. Таким образом, в казне образуется дефицит на 3,78 трлн рублей, или 1,6% ВВП, сообщает издание The Moscow Times.

Россия будет тратить деньги только на войну и силовиков

Украинский журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что это 166 миллиардов долларов.

"По данным росСМИ, это треть всего бюджета России в год и, вероятно, самые большие военные расходы со времен СССР. При этом РФ сократила социальные расходы и планирует существенно повысить налоги", - уточнил журналист.

Почти 30% бюджета, рекордную со времен СССР долю, Кремль намерен потратить на армию и закупки оружия — 12,93 трлн рублей. Еще 3,91 трлн рублей заложено на статью "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН.

В сумме силовикам достанется 16,84 трлн рублей, или 38% бюджета. По сравнению с довоенным 2021-м (24%) доля силовых расходов станет больше в 1,6 раза.

Доля социальных расходов казны сократится до 25,1% (до войны — 38,1%), а доля трат на поддержку национальной экономики — до 10,9% (до войны 17,6%). Оба показателя станут самым низкими за 20 лет доступной статистики Минфина.

