Паника или паранойя: о чем свидетельствуют свежие заявления Путина о войне в Украине

Бессменный глава Кремля заявляет, что не собирается вести "мирные" переговоры с президентом Украины и прекратит начатую им войну только при условии выхода ВСУ с Донбасса. Чем обусловлена самоуверенность Путина, и на что он сейчас делает ключевую ставку, выяснял Фокус.

Вечером пятницы, 27 ноября по итогам визита в Кыргызстан Путин провел пресс-конференцию, в ходе которой озвучил ряд заявлений, касающихся непосредственно российско-украинской войны и перспектив мирного урегулирования. В частности, правитель России отметил, что пока окончательной версии "мирного плана" еще не существует: "Относительно проекта договора: проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно".

Подчеркнув, что перед своей поездкой на Аляску обсуждал это с Трампом, хозяин Кремля резюмировал: "И после этого возник вот тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. Он нам через определенные каналы был передан. Мы с ним ознакомились. Россия в целом согласна, что перечень пунктов США может быть положен в основу будущих договоренностей".

Кроме того, Путин заявил, что юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской областей территориями РФ должно стать одним из ключевых вопросов на переговорах с США. В то же время он подчеркнул, что видит смысл договариваться о прекращении войны в Украине не с Владимиром Зеленским, а с ключевыми международными игроками: "Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически... От них, кто может, кто хочет, пусть ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были признаны основными международными игроками. Это имеет значение. Сейчас подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я считаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент потерял свой легитимный статус".

В заключение Путин подчеркнул, что активная фаза войны прекратится только тогда, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят занятые ими территории на Донбассе, "а если они не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями".

Какую психологическую игру пытается провернуть Путин

Комментируя Фокусу свежие заявления главы Кремля, политолог, кандидат политических наук Алексей Буряченко отмечает: "Путин надеялся руками Соединенных Штатов комфортно для себя завершить российско-украинскую войну и, более того — совместно с США решать вопрос о контурах европейской безопасности. Это был бы для него настоящий джекпот. Но, похоже, эта мутная история накрылась известным медным сосудом, а Москва, как выяснилось, не имела плана "Б". Таким образом, получается так, что россияне сами взбудоражили Трампа и теперь должны соответствовать мейнстриму, который, по сути, сами же задали".

Не исключив, что в ближайшее время маятник трамповской дипломатии может отклониться на максимальную амплитуду в сторону РФ, эксперт добавил: "Трамп в любой момент может отойти от тактики давления на Украину и Европу к "нагибанию" россиян. Осознавая это, Путин сейчас пытается максимально ублажать Трампа. То есть его выход на публику 27 ноября является игрой для одного заказчика — Трампа. Он вышел с этими заявлениями тогда, когда в США отмечали День благодарения, недвусмысленно намекая, что Трамп — величайший лидер всех времен и что именно благодаря его дипломатическим усилиям война обязательно должна завершиться. Иначе говоря, Путин пытается максимально сыграть на психологических нотках Трампа. Кстати, у меня складывается такое впечатление, что и так называемый план Трампа, а на самом деле Виткоффа-Дмитриева писали политические психологи и именно на психологические мифологемы Путин сейчас делает ключевую ставку".

Политолог считает, что Путин, не имея плана "Б", пытается "провернуть" определенную психологическую игру. "Но в целом, то, что на публичную арену вышел лично Путин для меня означает, что у россиян паника, потому что когда в Кремле все спокойно, то Путин работает через Пескова, Лаврова, Ушакова, Рябкова и так далее. Очевидно, что россияне сейчас панически боятся новых санкций Трампа".

В общем, на данном этапе, резюмирует Алексей Буряченко, переговорный трек "чрезвычайно динамичен и куда качнется трамповская дипломатическая амплитуда, никто не знает".

Какой козырь имеет в своем активе Украина и как его не потерять

В том, что сейчас именно на Украину давят со всех сторон убежден политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. "Мы сейчас услышали не только порцию цинично-наглых путинских заявлений, но и высказывания Лукашенко о вероятном захвате Одессы и Николаева, если мы будем очень долго думать о предложенном фактически агрессором "мирном плане". То есть максимальное давление осуществляется на нас, в том числе, кстати, и со стороны американцев. Все это, по моему мнению, является свидетельством того, что компромиссные и отредактированные "мирные планы" — до одного места. Именно поэтому Украине подбрасывают историю о несколько "урезанном" сокращении ВСУ в качестве "невероятной уступки", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Наряду с тем, акцентирует политолог, "сколько бы Путин не занимался самообманом, он вынужден смотреть в глаза реальности": "А реальность эта свидетельствует о том, что агрессору сейчас тяжеловато. То есть Путин, что он, вероятно, гарантировал Трампу в Анкоридже, не захватит Донецкую область не то, что до конца осени, но и до конца года и, возможно, даже в 2026-м".

По мнению Алексея Голобуцкого, несмотря на то, что Путин зашел в рискованную для себя дипломатическую зону, "РФ имела и имеет свои козыри".

"Джокером россиян является то, что они являются ядерной державой и с этим при любых условиях Запад будет считаться. Это, во-первых. Во-вторых, Россия — чрезвычайно ресурсная страна. В то же время нашим самым большим козырем на данном этапе является Европа, потому что если мы останемся один на один с Америкой, надеяться хотя бы на что-то, что немного похоже на справедливое мирное урегулирование априори не приходится", — заключает эксперт.

Действительно ли Путин сыграл в собственные ворота

В то же время политолог, доктор исторических наук Алексей Кошель в разговоре с Фокусом констатирует: "Если мы проанализируем все путинские заявления, начиная с осени 2021 года, мы увидим, что Россия ни в коем случае и при любой политико-военной погоде не шла на уступки и свежая порция медийных сигналов РФ — это продолжение этой же кремлевской линии. Впрочем, если мы возьмем так называемый "мирный план" Дмитриева-Уиткоффа, мы можем увидеть там небольшую волну уступок, в частности по ЗАЭС и ряду других вопросов. Именно это дало цивилизованному миру, в частности европейским игрокам, основания выражать сдержанный оптимизм относительно контуров переговоров. Вместе с тем новые заявления Путина перечеркивают этот оптимизм, поскольку они свидетельствуют, что Россия выбрала тактику на продолжение войны. Поэтому сейчас нам остается разве что ждать заявлений со стороны Вашингтона и Европы по усилению антироссийских санкций, без введения которых Путин будет железно стоять на своих максималистских требованиях".

Эксперт отмечает, что сейчас наблюдается волна "бурного дипломатического обострения", а категорические заявления Путина могут лишь подтолкнуть Запад на углубление санкций в отношении Российской Федерации. "Поэтому новые заявления Путина — это его игра в свои ворота и мы в любом случае, по моему убеждению, остаемся в выигрыше", — говорит Алексей Кошель.

Подчеркнув, что в разгар переговорного процесса каждая сторона максимально наращивает свои ставки, эксперт добавил, что, несмотря на кулуарные путинские договоренности с американской стороной, официальный Киев все же может получить результативные и выгодные для переговоры, в том числе и с высшим американским руководством в лице Дональда Трампа.