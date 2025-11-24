Зеленский согласился обсудить план Трампа, потому что другого варианта не было, — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский находился под бешеным давлением, когда согласился взять за основу для обсуждения мирный план, предложенный США. У Зеленского фактически не было другого выбора, кроме как согласиться рассматривать его.

Зеленский был привлечен к переговорам Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, советников Дональда Трампа, с американской стороны и секретарем СНБО Рустем Умеровым с украинской стороны по телефону. Именно во время этих переговоров Зеленский узнал все 28 пунктов плана. Об этом говорится в материале Axios.

Как разрабатывался план

Работа над планом началась около месяца назад. Во время рейса, когда члены команды Трампа летели с Ближнего Востока после достижения перемирия в Секторе Газа, они перешли к обсуждению войны в Украине.

Они хотели повторить свой подход из Газы — составить план, вынести его на обсуждение и выяснить, как добиться согласия обеих сторон.

Через три дня состоялась встреча представителей США с посланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Во время нее был создан первичный проект того, что в будущем стало основой для 28-пунктного плана. Впоследствии Дмитриев говорил, хотя и не упоминая мирный план напрямую, что он оптимистично настроен относительно направления переговоров.

Уиткофф и Кушнер получили одобрение Трампа на то, чтобы вести переговоры с россиянами и украинцами. В то же время государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс были в курсе каждого шага.

Неожиданный переговорщик

Именно Вэнс выступил с идеей привлечь министра армии США Дэна Дрисколла в качестве переговорщика с Украиной. Сначала планировалось, что Дрисколл с другими армейцами прибудет в Украину для обсуждения оборонных технологий и стратегии. Впрочем, за несколько дней до визита Дрисколлу предложили возглавить делегацию, которая будет говорить о мирном договоре.

Для подготовки к визиту генерал изучал предысторию и историю войны, политические брифинги и тому подобное.

Тем временем состоялась встреча Рустема Умерова со Стивом Уиткоффом в Майами. Также на встрече присутствовал высокопоставленный чиновник из Катара, который имеет хорошие отношения с американскими посланниками, Умеровым и Путиным.

Во время встречи Умеров услышал идеи, предложенные американской стороной, внес некоторые предложения. Кроме того именно ему принадлежит идея позвонить Зеленскому, чтобы тот услышал о плане непосредственно от команды Трампа.

После встречи американская команда ожидала, что украинская сторона согласится на план. Уиткофф планировал обсудить план с Зеленским в Турции, где проводил зарубежный визит украинский президент. Впрочем она не состоялась — Зеленский привез в Турцию свой план, разработанный с европейцами.

Один из украинских чиновников на правах анонимности обвинил в этом недоразумение. По его словам, украинская сторона считала, что это была лишь базовая идея, тогда как американцы считали, что сделали официальное предложение.

Реакция на план

Европейские чиновники после того, как план был опубликован в СМИ, обратились в Госдеп США за разъяснениями. Впрочем, им сообщили, что это не план Трампа.

В то же время сам Дональд Трамп не только поддержал этот план, но и требовал, чтобы тот был подписан до 27 ноября, когда в США отмечают День благодарения.

После встречи Зеленского и Дрисколла в четверг американский чиновник заявил, что был согласован "агрессивный график подписания".

Зато украинский чиновник заявил, что Зеленский согласился использовать план как основу для переговоров, потому что знал, что не может себе позволить его отклонить. Давление росло с каждым часом.

Напомним, что украинские переговорщики по итогам встречи с американскими коллегами в Швейцарии оценили переговоры как "очень конструктивные". По их словам, ни одно замечание украинцев не осталось без внимания.

Мирный план сократили с 28 до 19 пунктов. Окончательный текст соглашения должны подписать президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп, прежде чем его отправят в Москву.