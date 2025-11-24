Зеленський погодився обговорити план Трампа, бо іншого варіанту не було, — Axios

Президент України Володимир Зеленський перебував під шаленим тиском, коли погодився взяти за основу для обговорення мирний план, запропонований США. У Зеленського фактично не було іншого вибору, крім як погодитися розглядати його.

Зеленський був залучений до перемовин Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, радників Дональда Трампа, з американської сторони та секретарем РНБО Рустем Умєровим з української сторони по телефону. Саме під час цих перемовин Зеленський дізнався всі 28 пунктів плану. Про це йдеться в матеріалі Axios.

Як розроблявся план

Робота над планом розпочалася приблизно місяць тому. Під час рейсу, коли члени команди Трампа летіли з Близького Сходу після досягнення перемир'я в Секторі Гази, вони перейшли до обговорення війни в Україні.

Вони хотіли повторити свій підхід з Гази — скласти план, винести його на обговорення і з'ясувати, як домогтися згоди обох сторін.

Відео дня

Через три дні відбулася зустріч представників США з посланцем Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Під час неї було створено первинний проєкт того, що в майбутньому стало основою для 28-пунктного плану. Згодом Дмитрієв говорив, хоч і не згадуючи мирний план напряму, що він оптимістично налаштований щодо напрямку перемовин.

Віткофф і Кушнер отримали схвалення Трампа на те, щоб вести перемовини з росіянами та українцями. Водночас державний секретар США Марко Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венс знали кожен крок.

Несподіваний перемовник

Саме Венс виступив з ідеєю залучити міністра армії США Дена Дрісколла як переговорника з Україною. Спочатку планувалося, що Дрісколл з іншими армійцями прибуде до України для обговорення оборонних технологій та стратегії. Утім за декілька днів до візиту Дрісколлу запропонували очолити делегацію, яка говоритиме про мирний догововір.

Для підготовки до візиту генерал вивчав передісторію та історію війни, політичні брифінги тощо.

Тим часом відбулася зустріч Рустема Умєрова зі Стівом Віткоффом у Маямі. Також на зустрічі був присутній високопоставлений чиновник з Катару, який має хороші стосунки з американськими посланцями, Умєровим і Путіним.

Під час зустрічі Умєров почув ідеї, запропоновані американською стороною, вніс деякі пропозиції. Крім того саме йому належить ідея зателефонувати Зеленському, щоб той почув про план безпосередньо від команди Трампа.

Після зустрічі американська команда очікувала, що українська сторона погодиться на план. Віткофф планував обговорити план із Зеленським в Туреччині, де проводив закордонний візит український президент. Утім вона не відбулась — Зеленський привіз до Туреччини свій план, розроблений з європейцями.

Один з українських чиновників на правах анонімності звинуватив у цьому непорозуміння. За його словами, українська сторона вважала, що це була лише базова ідея, тоді як американці вважали, що зробили офіційну пропозицію.

Реакція на план

Європейські чиновники після того, як план було опубліковано у ЗМІ, звернулися до Держдепу США щодо роз'яснень. Утім їм повідомили, що це не план Трампа.

Водночас сам Дональд Трамп не тільки підтримав цей план, але й вимагав, аби той був підписаний до 27 листопада, коли у США святкують День подяки.

Після зустрічі Зеленського і Дрісколла в четвер американський чиновник заявив, що було погоджено "агресивний графік підписання".

Натомість український чиновник заявив, що Зеленський погодився використовувати план як основу для переговорів, бо знав, що не може собі дозволити його відхилити. Тиск зростав з кожною годиною.

Нагадаємо, що українські перемовники за підсумками зустрічі з американськими колегами в Швейцарії оцінили перемовини як "дуже конструктивні". За їхніми словами, жодне зауваження українців не залишилося без уваги.

Мирний план скоротили з 28 до 19 пунктів. Остаточний текст угоди мають підписати президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп, перш ніж його відправлять у Москву.