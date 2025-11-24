Мирний план Трампа "втратив" 9 пунктів: в ОП і МЗС розкрили результати переговорів у Женеві

Позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз повідомив, що переговори з американською делегацією були "дуже конструктивні", і жодне зауваження українців не залишилося без уваги. За даними ЗМІ, мирний план вже скоротили до 19 пунтів.

У Женеві відбулися "дуже конструктивні переговори" зі США. Американський держсекретар Марко Рубіо назвав зустріч "найбільш продуктивною" за адміністрації Трампа. Деталями Бевз поділився 24 листопада на приватній Facebook-сторінці, як передали у "Новини.LIVE".

"Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану. Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує", — запевнив він.

Зі слів позаштатного радника, частину пунктів вилучили, частину — змінили, загалом жодне зауваження української сторони не залишили без реакції. Він зауважив, що фінальні рішення стосовно "найпроблемніших питань" будуть ухвалювати президенти.

"Конспірології в рази більше, ніж реальності — "дружнє" ІПСО традиційно відпрацювало. Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", — додав Бевз.

Також результати переговорів прокоментував "Укрінформу" речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Для нас що дуже важливо? Що американська сторона чує українські позиції і сприймає їх. У нас були там певні застереження по низці пунктів. Американська сторона сприймає ці застереження і чує їх", — підкреслив він.

Тихий відмовився розкривати пункти, щодо яких українська делегація озвучила застереження. Однак він запевнив, що під час зустрічі по мирному плану "проходилися пункт за пунктом".

"Подальша робота ще буде. Оновлений рамковий текст уже існує, але продовжиться ще робота над низкою пунктів, і особливо чутливі будуть винесені на рівень президентів України та США. Дуже добре, що делегація мала змогу напряму ці застереження обговорити. І це була конструктивна, орієнтована на результат розмова", — запевнив речник МЗС.

У газеті Financial Times з посиланням на джерела передали, що за результатами переговорів у Женеві мирний план був скорочений до 19 пунктів від початкових 28. Що саме було видалено, співрозмовники не уточнили. Остаточний текст угоди мають підписати президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп, перш ніж його відправлять у Москву.

Рубіо заявив журналістам після зустрічі, що було досягнуто "величезного" прогресу і він "дуже оптимістично налаштований".

"Я не хочу оголошувати тут перемогу чи остаточність. Ще є робота, яку потрібно зробити", — зауважив він.

Нагадаємо, після дня переговорів у Женеві президент США Дональд Трамп зробив іронічну заяву з натяком на "великий прогрес" у мирному процесі.

У Кремлі заявили, що мирний план Трампа може бути взятий у роботу, але пропозиції Європи росіяни категорично відкидають. Водночас у Москві визнали, що документ ще піддаватиметься модифікації.