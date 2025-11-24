"Цілком прийнятний": у Кремлі прокоментували мирний план Трампа

У Росії дали перші коментарі стосовно мирного плану Трампа щодо України. У Кремлі запевняють, що він може бути взятий у роботу, але категорично відкидають пропозиції Європи.

Зокрема, у Кремлі заявили, що документ піддаватиметься модифікації з боку Росії, України, Європи та США, цитує помічника російського президента Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова РІА Новини.

За його словами, багато положень плану, який складається з 28 пунктів, і з яким ознайомилася Москва, не викликають суперечностей.

"Ми були ознайомлені з одним варіантом, який іде в руслі тих порозумінь, які були досягнуті на Алясці, тому не всі, але багато положень цього плану нам видаються цілком прийнятними. Щодо інших положень — там багато, 28 пунктів — ці положення потребують найдетальнішого обговорення і розгляду між сторонами, але з нами це питання ще не обговорювалося", — заявив він.

Ушаков звернув увагу на заяву держсекретаря США Марка Рубіо про те, що американсько-українські переговори в Женеві у вихідні задовольнили Вашингтон.

"Але він теж сказав, що є 28 пунктів, є і 26 пунктів. Багато всього, плюс дуже багато різних домислів, і незрозуміло кому вірити, але ми віримо в те, що ми бачили, що нам передали відповідними каналами", — додав Ушаков.

Водночас у Путіна категорично відкинули європейські поправки, запропоновані країнами ЄС, назвавши їх "неконструктивними" і такими, що не підходять Росії.

За словами Ушакова, Росія отримала сигнал від США зустрітися в очному порядку і почати обговорення плану щодо України, але "конкретних домовленостей поки немає".

Тим часом російський президент Володимир Путін заявив, що запропонований Дональдом Трампом мирний план може стати основою для остаточного врегулювання війни в Україні.

Зі свого боку командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко заявив, що Росія поки що не зацікавлена в реальному мирі і не підпише жодного мирного договору.

