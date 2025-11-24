"Вполне приемлемый": в Кремле прокомментировали мирный план Трампа

В России дали первые комментарии по поводу мирного плана Трампа по Украине. В Кремле уверяют, что он может быть взят в работу, но категорически отвергают предложения Европы.

В частности, в Кремле заявили, что документ будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США, цитирует помощника российского президента Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрия Ушакова РИА Новости.

По его словам, многие положения плана, который состоит из 28 пунктов, и с которым ознакомилась Москва, не вызывают противоречий.

"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске, поэтому не все, но многие положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми. По другим положениям – там много, 28 пунктов – эти положения требуют самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами, но с нами этот вопрос еще не обсуждался", – заявил он.

Ушаков обратил внимание на заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что американо-украинские переговоры в Женеве в выходные удовлетворили Вашингтон.

"Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего, плюс очень много разных домыслов, и непонятно кому верить, но мы верим в то, что мы видели, что нам передали по соответствующим каналам", – добавил Ушаков.

В то же время у Путина категорически отвергли европейские поправки, предложенные странами ЕС, назвав их "неконструктивными" и таковыми, что не подходят России.

По словам Ушакова, Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения плана по Украине, но "конкретных договоренностей пока нет".

Тем временем российский президент Владимир Путин заявил, что предложенный Дональдом Трампом мирный план может стать основой для окончательного урегулирования войны в Украине.

В свою очередь командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко заявил, что Россия пока не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора.

Напомним, почему РФ не подпишет ничего, о чем бы не договорились Украина и США.