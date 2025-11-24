"Мирный план" Трампа может стать основой для урегулирования войны в Украине, — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенный Дональдом Трампом мирный план может стать основой для окончательного урегулирования войны в Украине. Об этом в Кремле сообщили по итогам телефонного разговора лидера РФ с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, как отмечает российское агентство ТАСС, во время беседы Путин подтвердил заинтересованность России в политико-дипломатическом решении украинского конфликта. Он отметил, что нынешние американские предложения по Украине могут служить базой для дальнейшего урегулирования.

Лидеры договорились активизировать двусторонние контакты по украинскому досье на разных уровнях и поддерживать регулярные переговоры. Эрдоган в разговоре подчеркнул готовность Турции способствовать урегулированию конфликта и предложил Стамбул как возможную платформу для переговоров.

Кроме этого, как пишет турецкое информационное агентство Анадолу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирный план, предложенный США для Украины, может стать базовой платформой для начала переговоров и достижения справедливого урегулирования конфликта. Он отметил готовность Турции активно содействовать диалогу и поддерживать инициативы, направленные на долговременный мир.

Как известно, глава государства сделал это заявление во время общения с журналистами на борту самолета, которым возвращался с саммита лидеров G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка. Президент подчеркнул, что Турция будет продолжать решительные меры к достижению своей ключевой цели — создание безопасной страны, свободной от терроризма.

Эрдоган выразил удовлетворение тем, что нынешний саммит G20 впервые состоялся на африканском континенте, и выразил надежду, что работа саммита под лозунгом "Солидарность, равенство, устойчивое развитие" окажет положительное влияние на весь мир. На пресс-конференции после завершения саммита он сделал комплексную оценку обсуждаемых вопросов и поделился собственным видением глобальной политики и проблем безопасности.

Когда журналисты спросили Эрдогана о мирном плане США для Украины, который состоит из 28 статей и который Киев раскритиковал как "угрожающий суверенитету и неприемлемый", турецкий президент подчеркнул, что создание основ для мирного урегулирования является результатом многолетней дипломатической работы.

"Мы неоднократно обсуждали вопрос Украины с президентом США Дональдом Трампом и всегда исходили из принципа, что в справедливом мире не будет проигравших. Достижение устойчивого мира возможно только через переговоры и объединение усилий всех сторон", — отметил Эрдоган.

Он добавил, что обсуждение конкретного мирного плана еще продолжается, и его возможное принятие зависит от того, будет ли он отвечать законным ожиданиям и потребностям всех сторон, не создавая новых источников нестабильности. Президент подчеркнул, что примирение может быть достигнуто постепенными шагами, начиная с согласованных вопросов и позитивной повестки дня.

"Если будет сформирована основа, которая удовлетворит всех участников переговоров, откроется путь к долговременному и справедливому решению. Турция готова и в дальнейшем поддерживать конструктивную позицию, подобную той, которую мы играли во время встреч в Стамбуле, — добавил Эрдоган, — Начало переговоров по предложениям, которые проложат путь к справедливому миру, будет иметь положительный эффект на весь процесс".

