Что-то хорошее может произойти: Трамп сделал заявление после переговоров в Женеве

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Женеве, где американские, украинские и европейские чиновники обсуждали мирное соглашение для завершения российско-украинской войны, намекнул, что в переговорах может быть достигнут прогресс.

Трамп не заявил прямо о каком-то прогрессе, но иронично спросил, действительно ли этот прогресс может быть достигнут. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может произойти", — написал Трамп.

заявление Дональда Трампа Фото: скриншот

Переговоры в Женеве

23 ноября в Женеве состоялись консультации между украинской и американской делегациями по "мирному плану" по окончанию войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который находился на этих переговорах, заявил, что текущая редакция мирного плана США по завершению войны России против Украины находится на завершающем этапе и отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Представитель США на этих переговорах, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио также отметил, что в "мирный план" США будут внесены определенные изменения, сообщает Sky News. При этом он признал, что любой план требует одобрения президента США Дональда Трампа и высказывания позиции РФ, но в целом он "доволен" этим.

20 ноября Рубио заявлял, что представленный план из 28 пунктов предусматривает, что обе стороны должны пойти на уступки. В то же время он утверждал, что для мира должен быть "широкий обмен серьезными и реалистичными идеями" и что Вашингтон готов генерировать следующие потенциальные идеи с учетом позиций Киева и Москвы.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники утверждает, что в Женеве делегациям удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных — скорректировать.

В частности, речь идет о численности Вооруженных сил Украины после завершения войны, о том, под чьим контролем будет находиться Запорожская АЭС, а также формат обмена пленными и возвращения осужденных.

Зато вопрос территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции решили "вынести за скобки". Это будет обсуждаться на предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

Последствия переговоров в Швейцарии

Владимир Зеленский по итогам переговоров заявил, что США могут учесть ряд критически важных для Украины моментов в окончательном варианте мирного плана.

В то же время ожидается, что окончательные детали мирного соглашения будут согласованы во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Визит Зеленского в Белый дом может пройти уже на этой неделе. Зато американский переговорщик, министр армии США Дэн Дрисколл, который на прошлой неделе приехал в Киев, чтобы убеждать Киев пойти на сделку, поедет на встречу в Россию или же встретится с российскими чиновниками в другом месте.

Также известно, что США предложили Украине соглашение, которое бы защищало Украину от возможного нового нападения РФ. В частности, оно содержит три пункта с гарантиями безопасности по "модели 5 статьи договора НАТО".

В то же время США ожидают, что следующие месяцы будут еще более сложными для Украины, а Донетчина может оказаться под контролем России через год боевых действий.