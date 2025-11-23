Мирный план и встреча в Женеве: все, что нужно знать о переговорах США и Украины (фото)

23 ноября в Швейцарии (Женева) состоялись консультации между украинской и американской делегациями по "мирному плану" по окончанию войны РФ против Украины. По состоянию на 19:00 по киевскому времени встреча уже закончилась.

В переговорах участвовали также представители Европы. Фокус рассказывает, что известно о мирных усилиях партнеров по состоянию на вечер этого дня.

Переговоры Украины и США

Делегация с украинской стороны включала Андрея Ермака (главу Офиса президента) и Рустема Умерова. Со стороны США — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, а также высокопоставленные чиновники Министерства обороны.

По данным СМИ, США дают Украине дедлайн — до 27 ноября — чтобы подписать или дать ответ на проект мирного соглашения. Предполагается, что после этого США планируют передать проект России, чтобы завершить процесс до начала декабря.

Журналисты со ссылкой на одного из американских чиновников в день встречи заявили, что переговоры между сторонами были "продуктивными и даже результативными в некоторых областях".

Позиция Украины

Президент Владимир Зеленский говорил, что делегация "знает, как защищать интересы Украины".

"Уже сегодня наши советники будут работать в Швейцарии с представителями Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании. Но параллельно с дипломатическим треком должны делать все, чтобы усилить нашу защиту от таких подлых российских ударов. Очень важно ускорять реализацию всех наших договоренностей с партнерами по системам и ракетам к ПВО", — отметил глава государства.

В частности, Зеленский обсудил "мирный план" с генеральным секретарем НАТО, чтобы координировать дальнейшие шаги и гарантии.

Что содержит "мирный план" США — ключевые положения

Мирный план США разрабатывали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. Дональд Трамп узнал о его существовании в последний момент, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с этим вопросом".

По словам инсайдеров, Виткофф и Дмитриев разработали план во время своей октябрьской встречи в Майами, в которой также участвовал зять Трампа Джаред Кушнер, работавший с Виткоффом над мирным соглашением между Израилем и ХАМАСом.

План состоит из 28 пунктов, по данным документов, опубликованных Axios и другими СМИ:

предусмотрено всеобъемлющее соглашение о ненападении между Россией, Украиной и Европой;

США (и потенциально европейские страны) должны дать Украине "надежные гарантии безопасности";

при этом, согласно плану, Украина должна внести в свою Конституцию положение, что она не присоединится к НАТО;

численность Вооруженных сил Украины предлагается ограничить до 600 000 человек;

Украина должна, в частности, признать Крым, Луганскую и Донецкую области "де-факто российскими", а также вывести войска из районов Донецкой области, которые сейчас контролирует;

предлагается создание демилитаризованных зон;

план содержит идеи использования замороженных российских активов для восстановления Украины;

также предусматривается постепенное "возвращение" России в международное экономическое сообщество, с возможным снятием санкций и партнерством в определенных сферах;

предлагается амнистия как для стороны Украины, так и для России, за действия во время войны;

есть положение о выборах: по плану Украина должна провести выборы в течение 100 дней после подписания соглашения;

Украина сможет вступить в Европейский Союз;

будут возвращены все гражданские пленные и дети, которых похитила Россия.

Отметим, что это часть пунктов, которые были опубликованы СМИ до встречи в Женеве 23 ноября. После переговоров, судя по всему, будут внесены правки.

Учтены украинские интересы

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, текущая редакция мирного плана США по завершению войны России против Украины находится на завершающем этапе и отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям — это позволяет двигаться вперед в совместном процессе", — подчеркнул секретарь СНБО.

Умеров также выразил надежду на дальнейший прогресс в течение 23 ноября.

Заявления Зеленского

Президент Украины писал, что наша делегация сегодня работает в Женеве для "поиска работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности".

"Уже были короткие отчеты команды о результатах первых встреч и разговоров. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины. Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди — в конце концов положить конец кровопролитию и войне", — подчеркнул глава государства.

В частности, после заявления Трампа, что украинское руководство не благодарно американцам за их вовлеченность в мирные переговоры, Зеленский лично поблагодарил США и американского лидера.

"Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы. Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность", — отметил президент.

Окончание переговоров

По данным СМИ, около 19:00 по киевскому времени в Женеве закончились переговоры между Украиной и США.

