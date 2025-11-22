Переговоры с США по "мирному плану": Ермак возглавил украинскую делегацию

Украина начинает консультации с международными партнерами о путях завершения войны. Президент утвердил состав делегации и директивы для переговоров, а страна готова действовать быстро и конструктивно ради справедливого мира.

Как сообщает Офис Президента Украины, на днях стартуют консультации с союзниками относительно конкретных шагов для прекращения войны. Украинская сторона подчеркивает, что действия направлены на достижение реального мира и базируются на тесной координации с партнерами.

Накануне президент утвердил состав делегации для переговоров и определил директивы, которые определяют позицию Украины на обсуждениях. В сообщении указано, что Украина никогда не была инициатором конфликта и стремится завершить его достойно, защищая свои национальные интересы и обеспечивая европейскую безопасность.

Как отмечается в Указе Президента Украины №854/2025, образована делегация для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации с целью достижения справедливого и устойчивого мира.

В состав делегации вошли ключевые должностные лица государства:

Андрей Ермак — руководитель Офиса Президента и глава делегации;

Рустем Умеров — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Минобороны;

Андрей Гнатов — начальник Генштаба ВСУ;

Олег Иващенко — глава Службы внешней разведки;

Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;

Евгений Острянский — первый заместитель Секретаря Совета нацбезопасности и обороны;

Александр Поклад — заместитель председателя СБУ;

Александр Бевз — советник руководителя Офиса Президента.

Глава делегации будет иметь полномочия по согласованию с Президентом вносить изменения в состав делегации и привлекать специалистов, экспертов и научных советников для обеспечения ее работы. Кабинет Министров обеспечит финансирование всех расходов, связанных с участием делегации в переговорах.

Кроме этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что в ближайшие дни в Швейцарии начнутся консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.

По его слова, Украина подходит к переговорам с четким пониманием своих национальных интересов, и это очередной этап диалога, цель которого — согласовать дальнейшие шаги для достижения мира.

Он также отметил важность участия американской стороны и готовности к конструктивной работе. Украина будет продолжать действовать ответственно, профессионально и последовательно, заботясь о национальной безопасности.

