Редакция мирного плана на завершающем этапе и отражает украинские приоритеты, — Умеров
Текущая редакция мирного плана США по завершению войны России против Украины находится на завершающем этапе и отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, опубликованном в его Telegram-канале 23 ноября.
"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям — это позволяет двигаться вперед в совместном процессе", — отметил секретарь СНБО.
Умеров также выразил надежду на дальнейший прогресс в течение 23 ноября.
Мирный план США для Украины: что известно
20 ноября президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана завершения войны РФ против Украины. Украинский лидер в ближайшие дни планирует обсудить план с президентом США Дональдом Трампом.
По данным СМИ, план содержит 28 пунктов. Его разрабатывали представители администрации Трампа, включая его специального посланника Стива Уиткоффа, вице-президента Дж. Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и зятя Трампа Джареда Кушнера.
В частности, предложено всеобъемлющее соглашение о ненападении между Россией, Украиной и Европой, план предусматривает, что НАТО не будет расширяться дальше (то есть Украина не будет вступать), а также включение в уставы НАТО пункта, что Украина "не будет принята" в будущем, США должны предложить "надежные гарантии безопасности" для Украины, численность Вооруженных сил Украины должна быть ограничена до 600 000 человек и тому подобное.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дональд Трамп 23 ноября заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия для завершения войны, которая является "проигрышной" для каждой стороны.
- Президент США убежден, что Украина в переговорах находится в слабой позиции, а реальные преимущества в войне остаются на стороне России. По мнению Трампа, заявления Зеленского о готовности к миру являются лишь блефом, который не меняет стратегического преимущества Кремля.
Кроме того, Украина и Европа оказались в сложной ситуации из-за 28-пунктового мирного плана Трампа, который в значительной степени отражает требования Кремля.