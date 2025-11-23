Редакція мирного плану на завершальному етапі та відображає українські пріоритети, — Умєров

Поточна редакція мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України перебуває на завершальному етапі та відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Про це йдеться в заяві секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова, опублікованій у його Telegram-каналі 23 листопада.

"Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі", — зазначив секретар РНБО.

Умєров також висловив сподівання на подальший прогрес упродовж 23 листопада.

Мирний план США для України: що відомо

20 листопада президент України Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану завершення війни РФ проти України. Український лідер найближчими днями планує обговорити план з президентом США Дональдом Трампом.

За даними ЗМІ, план містить 28 пунктів. Його розробляли представники адміністрації Трампа, включно з його спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, віцепрезидентом Дж. Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Зокрема, запропоновано всеосяжну угоду про ненапад між Росією, Україною та Європою, план передбачає, що НАТО не розширюватиметься далі (тобто Україна не вступатиме), а також включення в статути НАТО пункту, що Україна “не буде прийнята” у майбутньому, США мають запропонувати “надійні гарантії безпеки” для України, чисельність Збройних сил України має бути обмежена до 600 000 осіб тощо.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дональд Трамп 23 листопада заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля для завершення війни, яка є "програшною" для кожної сторони.

Президент США переконаний, що Україна в переговорах перебуває у слабкій позиції, а реальні переваги у війні залишаються на боці Росії. На думку Трампа, заяви Зеленського про готовність до миру є лише блефом, який не змінює стратегічної переваги Кремля.

Крім того, Україна та Європа опинилися у складній ситуації через 28-пунктовий мирний план Трампа, який значною мірою відображає вимоги Кремля.