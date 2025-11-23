Війна в Україні є програшною для всіх, а Європа продовжує купувати нафту в РФ, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля для завершення війни, яка є "програшною" для кожної сторони.

За словами політика, "насильницького і жахливого конфлікту", як він назвав війну РФ проти України, не сталося "за наявності сильного та правильного керівництва США та України". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social 23 листопада.

Трамп про російсько-українську війну

"Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені […], війни між Україною та Росією б не було, як і під час мого першого терміну на посаді, коли про це навіть не йшлося. Путін ніколи б не напав! Лише побачивши "Сонного Джо" (так Трамп називає свого попередника Джо Байдена, — Ред.) в дії, він сказав: "Тепер мій шанс!" Решта — історія, і конфлікт триває", — зазначив американський лідер.

Відео дня

Дональд Трамп додав, що російсько-українська війна "є програшем для всіх", і звинуватив "керівництво" України в тому, що те, мовляв, "не висловило жодної вдячності за наші зусилля" для досягнення миру.

Крім цього, американський президент зауважив, що Європа продовжує купувати нафту в РФ. А США продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі Україні.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

23 листопада європейські, українські та американські посадовці зустрілися у Женеві, щоб обговорити план з 28 пунктів, представлений США. Втім, остаточно все буде узгоджено після зустрічі Трампа із Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський розкрив перші деталі переговорів у Женеві. США можуть врахувати низку критично важливих для України моментів у остаточному варіанті мирного плану.

Фокус також повідомляв, що Трамп пригрозив припинити підтримку України, якщо Київ не погодиться на мирний план запропонований Вашингтоном.