Трамп пригрозив зупинити допомогу Україні, якщо Зеленський не погодиться на його мирний план (відео)

Сполучені Штати Америки припинять надавати Україні допомогу, якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на мирний план запропонований американським президентом Дональдом Трампом.

У разі відмови від плану США, Україні доведеться продовжувати боротьбу, заявив Дональд Трамп.

"Якщо йому (Зеленському, — ред.) не подобається ця угода, то вони повинні просто продовжувати боротьбу. Я думаю, ви знаєте, що, якщо він її не прийме, то США стримають свою підтримку України", — сказав Трамп

Він також пригадав скандальну зустріч з Зеленським в Овальному кабінеті та натякнув, що ще тоді попереджав українського президента про те, що у нього немає на руках потрібних "карт".

"Не так давно, я казав йому в Овальному кабінеті: у тебе немає козирів. Не забувайте, я успадкував цю війну. І я гадаю, що він мав укласти угоду рік тому, два роки тому", — зазначив Трамп.

Крім того, американський президент заявив, що Зеленський мав укласти мирну угоду ще рік або навіть два тому.

Нагадаємо, 21 листопада Трамп назвав найбільш відповідну дату для підписання мирного плану щодо України.

Фокус також писав про те, що за мирним планом Трампа РФ здобуде територію розміром з Люксембург.