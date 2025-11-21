Трамп назвав найбільш відповідну дату для підписання мирного плану щодо України

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не зніме з Росії нафтових санкцій, а також назвав "відповідний" термін для ухвалення рішення щодо плану для України.

На його думку, це може статися вже наступного четверга, 27 листопада, у День подяки. Про це він сказав у бесіді з Браяном Кілмідом на Fox Mews.

Голова Білого дому також заявив, що "Україна втрачає території", а Путін "не прагне до продовження війни".

Він підтвердив, що вимагав від Зеленського віддати Донбас Путіну, тому що "Україна його все одно втратить незабаром".

Він також пригрозив незабаром ввести "дуже потужні" санкції проти Росії.

Раніше вже повідомлялося, що адміністрація Трампа поспішає закінчити війну до Дня подяки, у зв'язку з чим Білий дім істотно посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб змусити того підписати мирний план Вітоффа-Дмитрієва.

Зі свого боку Зеленський звернувся до нації, заявивши, що наступний тиждень буде дуже непростим, а також закликав українців "припинити політичні ігрища" і об'єднатися проти ворога.

Водночас аналітики зазначають, що корупційний скандал, який потряс Україну, послабив позиції Зеленського, близьке оточення якого виявилося фігурантами мільйонних розкрадань в енергетиці.

Зокрема в Кремлі заявили, що Трамп поспішає, а Путін ні, і закликали Зеленського підписати мирний план, тому що потім "буде пізно".