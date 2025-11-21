Мирні переговори з РФ займуть до 12 місяців, — WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилає до Києва сигнали про те, що якщо пропозицію щодо врегулювання війни з Росією, яку підготував спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф спільно з російським послом Кирилом Дмитрієвим, не буде підписано, Україна втратить американську підтримку у вигляді зброї та розвідданих.

Дедлайн, нібито встановлений Білим домом, — День подяки (27 листопада), пише The Washington Post із посиланням на двох чиновників, знайомих із перебігом переговорів.

Напередодні міністр армії США Деніел Дрісколл представив президенту України Володимиру Зеленському версію плану з 28 пунктів. Згідно з тими даними, що просочилися в ЗМІ, у ньому є кілька "червоних ліній" для України, включно зі значним скороченням чисельності її армії та передачею Росії територій, які вона ще не захопила.

Зеленський нібито запросив внести зміни в документ, і команда Дрісколла погодилася. Однак, як стверджує інформатор, Київ поки не визначився, які пункти підлягатимуть коригуванню.

Представник армії США полковник Дейв Батлер відмовився обговорювати деталі переговорів.

Мирний план Віткоффа-Дмитрієва: а в чому плюс для України

Журналісти WP загалом зазначають, що запропонований план фактично озвучує всі ті цілі, які ставила перед собою Росія.

Так, отримавши виведення українських військ з Донбасу, вона знайде сильно укріплені позиції і території, які так і не завоювала за чотири роки війни.

Тут же — фактичне визнання російськими Криму, Донецької та Луганської областей, а також окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Про виведення ЗС РФ звідти не йдеться, план пропонує заморозку конфлікту на поточній лінії фронту.

У Кремлі наполягають на відмові України в НАТО, скороченні чисельності ЗСУ, відмові від певних видів озброєнь і відсутності іноземних військ у країні.

Натомість Україна нібито отримає "надійні гарантії безпеки", хоча що це за гарантії, що вони передбачають і як їх дотримуватимуться, не уточнюється.

І в Україні, і в Європі високопоставлені офіційні особи вважають, що поки що цей план більше схожий на капітуляцію. У Києві впевнені, що якщо Росія отримає укріплені позиції на Донбасі й ослаблені та "урізані" ЗСУ, це призведе до того, що у неї буде плацдарм і мотив для нового нападу з огляду на територіальну та військову перевагу.

Переговори щодо завершення війни в Україні: план — тільки початок

Одне з джерел заявило, що план "Віткоффа-Дмитрієва" — це не кінець мирного плану, а тільки його початок.

"Це угода між США, Україною, Росією і Європою, тому, я думаю, переговори триватимуть швидше 12 місяців", — зазначив він.

У Кремлі стверджують, що жодних мирних пропозицій вони в очі не бачили, і водночас вустами прес-секретаря Дмитра Пєскова заявляють:

"Ефективна робота Збройних сил Росії має переконати Зеленського і його режим, що краще вести переговори і діяти зараз, краще зараз, ніж потім. Його простір для маневру звужується, оскільки він втрачає території під наступом російських збройних сил. І йдеться навіть не про війну: йдеться про те, щоб змусити Зеленського і його режим шукати мирне вирішення проблеми".

Ситуацію погіршує й те, що по переговорних позиціях Зеленського та України загалом вдарив найбільший корупційний скандал, у якому фігурує близьке оточення президента.

Тим часом прессекретарка президента США Керолайн Лівітт повідомила, що секретар РНБО України Рустем Умеров нібито "вже схвалив більшу частину плану" під час переговорів. Однак сам Умеров 21 листопада спростував цю інформацію.

