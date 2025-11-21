Трамп назвал самую подходящую дату для подписания мирного плана по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не снимет с России нефтяные санкции, а также назвал "подходящий" срок для принятия решения по плану для Украины.

По его мнению, это может произойти уже в следующий четверг, 27 ноября, в День благодарения. Об этом он сказал в беседе с Брайаном Килмидом на Fox Mews.

Глава Белого дома также заявил, что "Украина теряет территории", а Путин "не стремится к продолжению войны".

Он подтвердил, что требовал от Зеленского отдать Донбасс Путину, потому что "Украина его все равно потеряет в скором времени".

Он также пригрозил в скором времени ввести "очень мощные" санкции против России.

Ранее уже сообщалось, что администрация Трампа спешит закончить войну ко Дню благодарения, в связи с чем Белый дом существенно усилил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы заставить того подписать мирный план Уитоффа-Дмитриева.

В свою очередь Зеленский обратился к нации, заявив, что следующая неделя будет очень непростой, а также призвал украинцев "прекратить политические игрища" и объединиться против врага.

В то же время аналитики отмечают, что коррупционный скандал, который потряс Украину, ослабил позиции Зеленского, близкое окружение которого оказалось фигурантами миллионных хищений в энергетике.

В свою очередь в Кремле заявили, что Трамп спешит, а Путин нет, и призвали Зеленского подписать мирный план, потому что потом "будет поздно".