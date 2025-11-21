"Потом будет поздно": у Путина требуют, чтобы Украина срочно согласилась на "мирный план"

Кремль призвал Киев срочно принять ответственное решение по мирному урегулированию конфликта в Украине, подчеркивая, что откладывать переговоры "опасно". В Кремле также заявляют, что дальнейшие военные действия Украины являются бессмысленными и могут ухудшить ситуацию для Украины.

Как сообщает российское агентство ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга отметил, что Россия остается открытой для мирных переговоров и заинтересована в их успешном завершении. В то же время, он подчеркнул, что Кремль не планирует проводить обсуждение в "мегафонном режиме" и подчеркнул важность конструктивного подхода и конфиденциальности переговоров.

По словам Пескова, действия российских вооруженных сил направлены на то, чтобы убедить украинское руководство в необходимости мирного решения вопроса именно сейчас. Он пояснил, что эффективность работы военных должна показать Киеву: дальнейшее промедление или продолжение боевых действий опасны и безрезультатны. Кроме того, Песков отметил, что пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается с каждой потерей территории.

"Эффективная работа вооруженных сил России должна убедить Зеленского и его режим в том, что лучше начать переговоры сейчас, а не откладывать на потом. Пространство для свободы принятия решений сокращается по мере потери территорий, и продолжение боевых действий является бессмысленным и опасным. Режим должен срочно принять ответственное решение и взять на себя ответственность за его реализацию", — отметил чиновник во время брифинга.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что Москва знает о возможных модификациях и формулировках американского мирного плана, однако официально от Вашингтона никаких документов не получала. По его словам, предметных обсуждений 28-пунктового плана США с Россией не проводилось. При этом Песков добавил, что Россия предпочитает отдельное обсуждение вопросов "раздражителей" из США и украинского урегулирования, хотя позиция Вашингтона отличается.

Он также отметил, что контакты между РФ и США по Украине продолжаются и не прерывались, а новый саммит с президентом США Дональдом Трампом является важным, однако ему должна предшествовать тщательная подготовка экспертов.

Напомним, что администрация Дональда Трампа установила жесткий срок для переговоров и ожидает, что Зеленский согласится на условия мирного соглашения до 27 ноября.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский планирует на следующей неделе провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом, чтобы обсудить параметры предложенного мирного плана.