"Потім буде пізно": у Путіна вимагають, аби Україна терміново погодилась на "мирний план"

Кремль закликав Київ терміново ухвалити відповідальне рішення щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, наголошуючи, що відкладати переговори "небезпечно". У Кремлі також заявляють, що подальші воєнні дії України є безглуздими та можуть погіршити ситуацію для України.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу зазначив, що Росія залишається відкритою для мирних переговорів і зацікавлена у їх успішному завершенні. Водночас він підкреслив, що Кремль не планує проводити обговорення в "мегафонному режимі" та наголосив на важливості конструктивного підходу та конфіденційності переговорів.

За словами Пєскова, дії російських збройних сил спрямовані на те, щоб переконати українське керівництво в необхідності мирного вирішення питання саме зараз. Він пояснив, що ефективність роботи військових повинна показати Києву: подальше зволікання або продовження бойових дій є небезпечними та безрезультатними. Крім того, Пєсков зауважив, що простір для свободи ухвалення рішень українським керівництвом скорочується з кожною втратою території.

"Ефективна робота збройних сил Росії повинна переконати Зеленського та його режим у тому, що краще розпочати переговори зараз, а не відкладати на потім. Простір для свободи ухвалення рішень скорочується по мірі втрати територій, і продовження бойових дій є безглуздим та небезпечним. Режим має терміново ухвалити відповідальне рішення і взяти на себе відповідальність за його реалізацію", — зауважив посадовець під час брифінгу.

Прессекретар Кремля також повідомив, що Москва знає про можливі модифікації та формулювання американського мирного плану, проте офіційно від Вашингтона ніяких документів не отримувала. За його словами, предметних обговорень 28-пунктового плану США з Росією не проводилося. Водночас Пєсков додав, що Росія віддає перевагу окремому обговоренню питань "роздратувачів" зі США та українського врегулювання, хоча позиція Вашингтона відрізняється.

Він також наголосив, що контакти між РФ і США щодо України тривають і не переривалися, а новий саміт із президентом США Дональдом Трампом є важливим, проте йому має передувати ретельна підготовка експертів.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа встановила жорсткий термін для переговорів і очікує, що Зеленський погодиться на умови мирної угоди до 27 листопада.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський планує наступного тижня провести телефонні переговори з Дональдом Трампом, щоб обговорити параметри запропонованого мирного плану.