Зеленський проведе переговори з Трампом щодо "мирного плану": Sky News назвав терміни

Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня провести телефонні переговори з Дональдом Трампом, щоб обговорити параметри запропонованого мирного плану.

Як повідомляє Sky News, посилаючись на джерела в Європейському Союзі, український лідер сам ініціював ідею прямої розмови з Трампом після заяви про намір обговорити з ним деталі можливого врегулювання війни. За даними співрозмовників видання, цей телефонний контакт має відбутися вже наступного тижня.

Перед запланованою розмовою Зеленський має намір провести серію консультацій із лідерами ключових європейських країн. Участь у цих перемовинах візьмуть представники Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Такі контакти розглядаються як спроба узгодити спільну позицію напередодні важливих перемовин із американською стороною.

Водночас, за інформацією Sky News, запропонований мирний план із високою ймовірністю наштовхнеться на серйозний опір у Європі. Під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі його зміст викликав хвилю різкої критики.

Найбільш жорсткі зауваження, за даними джерел, пролунали з боку Польщі, Франції, Італії, Литви та Німеччини. У цих країнах вважають, що положення запропонованого документа не відповідають поточним безпековим інтересам Європи та України.

Крім того, у дипломатичних колах Євросоюзу покладають сподівання на можливу роль Марко Рубіо. За словами співрозмовників Sky News, він може спробувати скоригувати підхід до ініціативи та вплинути на подальший перебіг обговорень у міжнародному форматі.

Також джерела в ЄС уточнили ситуацію щодо запланованого брифінгу для послів країн Євросоюзу в Києві. Захід, який попередньо мав відбутися о 8:20, був перенесений і, за оновленою інформацією, має пройти сьогодні ближче до обіднього часу.

Що передбачає "мирний план" Трампа

Запропонований командою Дональда Трампа план припинення війни базується на ідеї припинення вогню та часткової стабілізації лінії фронту на довгострокові гарантії безпеки для України. Гарантії мають діяти за принципом, подібним до статті 5 НАТО: у разі нової масштабної агресії з боку Росії США та союзники залишають за собою право на колективну, зокрема силову відповідь.

Паралельно документ передбачає складні політичні компроміси — фіксацію нинішньої лінії зіткнення, передавання Росії контролю над Донбасом, створення демілітаризованої зони та скорочення чисельності українських збройних сил без розміщення військ НАТО на території України. Автори плану подають ці умови як "реалістичну формулу завершення війни", однак аналітики визнають, що вони неминуче викличуть жорстку критику як в Україні, так і серед європейських партнерів та у самих Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що Україна та ЄС опинилися у складному становищі через 28-пунктовий мирний план Трампа, який відображає вимоги Кремля, тож Київ і Брюссель прагнуть виграти час і вплинути на Москву.

Також Фокус писав, що Київ змінив один із ключових пунктів мирного плану США, замінивши аудит міжнародної допомоги на "повну амністію за дії під час війни". Європейські чиновники виступили проти цього документа, наголошуючи, що завершення конфлікту не може означати капітуляцію України.