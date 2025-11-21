Мирний план США скориговано: Україна відмовилася від найважливішого пункту, — WSJ

У плані щодо завершення війни Київ змінив один пункт, важливий для західних партнерів, розповіли медіа. Європейські чиновники виступили проти запропонованого адміністрацією США мирного плану з припинення війни в Україні, наголосивши, що Київ має схвалити документ, а завершення конфлікту не може означати капітуляцію України.

За первісною версією документа передбачалося, що міжнародна допомога Україні має пройти повний аудит — захід, який американські чиновники розглядали як інструмент контролю та запобігання корупційним ризикам. Однак в оновленій редакції цього положення більше немає. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Тепер замість перевірки пропонується надати "повну амністію за дії під час війни" всім сторонам конфлікту. Джерела WSJ зазначають, що цей пункт став одним із найчутливіших, і його зміна суттєво змінює баланс пропозицій Вашингтона.

Мирний план США — деталі

Американські чиновники також наголосили, що інші положення документа будуть детально узгоджуватися з Києвом. Прессекретарка президента США Керолайн Левітт повідомила, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито "вже схвалив більшу частину плану" під час переговорів. Однак сам Умєров 21 листопада спростував цю інформацію. За його словами, він їздив до США для розв'язання технічних питань, організації зустрічей і підготовки діалогу, проте не давав американському плану жодних оцінок і не погоджував його пункти.

Тим часом європейські лідери формують власний альтернативний план врегулювання війни, який може виявитися більш вигідним для української сторони. Робота над пропозицією триває, проте Київ поки що не взяв на себе зобов'язань брати участь у цій ініціативі.

Нагадаємо, американський проєкт щодо мирного врегулювання — це об'ємний документ із 28 пунктів, який, згідно з витоками, передбачає масштабні поступки з боку Києва. Серед можливих пунктів — відмова від Донбасу, скорочення армії та інші заходи в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку.

Документ уже викликав хвилю критики як серед українських, так і міжнародних експертів, і насамперед через пропозиції, які можуть серйозно обмежити майбутній суверенітет України. У Білому домі, однак, стверджують, що під час розроблення документа США "однаковою мірою взаємодіяли з Україною і Росією".