Трамп хочет заключить мирное соглашение до конца 2025 года: есть другие необнародованные требования, — CNN

Украина получила мирный план США и РФ, при этом администрация Белого дома требует завершения войны до начала 2026 года, написало CNN. Кроме территориальных уступок и уменьшения армии, речь идет о привлечении посредников, которые могут поспособствовать договоренностям.

Президент США Дональд Трамп решил ускорить темп завершения российско-украинской войны, чтобы решить проблемы по примеру событий в Газе, говорится в статье британского медиа. Глава Белого дома "разочарован" тем, что его дипломатические таланты и умение заключать "деловые соглашения" почти год не работали для РФ и Украины. Учитывая это, идея мирного плана США заключается в том, чтобы его заключили до конца 2025 года.

Медиа узнало о планах Трампа по мирному плану США и РФ от двух анонимных источников. Выяснилось, что план основывается на договоренностях для Газы и Израиля, а обнародованные пункты не окончательные и могут меняться.

Відео дня

"Рамочное соглашение о мире, появившееся в четверг, о котором американские чиновники предупредили, что оно не является окончательным предложением, отражает элементы прекращения огня в Газе, но включает компоненты, которые продвигали российские дипломаты, а украинские чиновники ранее отклонили", — говорится в статье.

Один из тезисов, о которых узнали журналисты CNN, касается создания особого надзорного органа, который будет следить за соблюдением мира. О том, что такие идеи действительно есть, подтвердил чиновник в американской администрации.

"Подобно прекращению огня в Газе, которое контролируется возглавляемым Трампом "Советом мира", проект предложения описывает внедрение мира в Украине как такое, что "мониторится и гарантируется Советом мира во главе с президентом Дональдом Трампом", — указано в документе, который увидели журналисты.

О том, что "на столе" не окончательное соглашение, говорит также сообщение в соцсети X (Twitter) государственного секретаря Марко Рубио. Об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Медиа напомнили, что этот тезис соответствует предыдущим высказываниям Рубио о том, что дипломатическое прекращение войны "требует от обеих сторон уступок, а это не может произойти без постоянного диалога".

Мирное соглашение США и РФ — что предлагает Трамп и Путин для капитуляции Украины

Отметим, мирный план США и РФ, который 20-21 ноября получила Украина, состоит из 28 пунктов, написало медиа Axios. В них говорится об отказе Украины от оккупированных Россией территории, отказ от безопасности альянсов, уменьшение армии, отказ от серьезного оружия и тому подобное. Большинство тезисов — повторение требования к капитуляции украинцев, о которых регулярно говорил Кремль. Есть новация — возможность арендной платы за оккупированный Донбасс как компенсация за утраченные полезные ископаемые.

Напоминаем, 21 ноября состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с тремя европейскими лидерами: политики озвучили две принципиальные позиции для мирных переговоров.