Мирный план США и РФ: Мерц, Макрон и Стармер назвали "отправную точку" для взаимопонимания

Лидеры Германии, Франции и Великобритании поддержали Украину, которая получила мирный план США с требованиями капитуляции. Европейцы заявили, что украинцы не могут согласиться на уменьшение армии, которого хочет Россия, поскольку только армия является гарантией, что Украина сохранит суверенитет.

Днем 21 ноября состоялся четырехсторонний телефонный разговор между канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. Политики поддержали Украину и заявили, что совместно будут бороться за защиту украинских и европейских интересов в "в долгосрочной перспективе". При этом отмечается, что для мира важно учесть линию фронта и размер вооруженных сил.

Прежде всего в пресс-релизе правительства ФРГ говорится о "приветствии усилий" США по прекращению войны. После этого озвучены две важные позиции для мира. Первая позиция — понимание относительно мира должно начинаться с вопроса линии фронта. Вторая — вопрос размера украинской армии.

"[Защита интересов] включает, среди прочего, обеспечение того, чтобы линия соприкосновения служила отправной точкой для любого взаимопонимания, а украинские вооруженные силы оставались способными эффективно защищать суверенитет Украины", — говорится в официальном сообщении.

Также отмечается, что дальнейшие мирные шаги, касающиеся Украины, стран Европы, ЕС и НАТО будут происходить только по согласованию с европейцами и другими союзниками.

В Белом доме еще не отреагировали на общую позицию Германии, Франции, Великобритании и Украины, которые не согласились на безусловное принятие мирного плана США и РФ.

Мирный план США и РФ — детали

Отметим, 20-21 ноября в западных медиа сообщили о мирном плане США и РФ, который написали в Вашингтоне и Москве в тайне от Киева и европейцев. План состоит из 28 пунктов, которые касаются Украины, России и США. В разделе по Украине речь идет о капитуляции — уменьшение армии, отказ от дальнобойного оружия, возвращение влияния русского языка и церкви и тому подобное. В разделе для России — об обещании не нападать в будущем и об оплате за потерянные украинцами залежи полезных ископаемых. В разделе для США — об отмене санкций на РФ, о совместных проектах и об обещании гарантий безопасности Украине.

Напоминаем, агентство Reuters озвучило, чем давит США на Украину, чтобы заставить согласиться на условия капитуляции, выдвинутые РФ.