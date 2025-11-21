Угрожают лишить разведданных: США давят на Украину для заключения мирного соглашения, — Reuters

Источники СМИ сообщают, что Вашингтон давит на Киев с требованием подписать мирное соглашение с Россией, заключенное при посредничестве США. По словам инсайдеров, США угрожают в противном случае лишить Украину обмена разведданными и поставок оружия.

О переговорах по новому мирному плану США пишет 21 ноября информационное агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с вопросом. Инсайдеры отмечают, что давление на Украину сейчас значительно больше, чем во время предыдущих переговоров.

Источники утверждают, что Белый дом грозится прекратить поставки Силам обороны Украины разведывательных данных и продажу оружия. Один из инсайдеров, пожелавший оставаться анонимным, подтвердил, что США ожидают подписания рамочного соглашения до 27 ноября.

Что известно о новом мирном плане США

Официально детали мирного плана США не разглашаются, но по информации, распространенной в СМИ, он содержит 28 пунктов. План якобы поддерживает некоторые из главных требований Кремля в российско-украинской войне, в частности уступки территориями со стороны Украины и сокращение численности ее Вооруженных сил, а также лишение права вступления в Североатлантический альянс (НАТО).

Відео дня

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября сообщил, что провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и украинской командой дипломатов, и Киев работает на всех уровнях для учета украинских национальных интересов и достижения достойного мира. Он отметил также, что поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Обсудили план по миру для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", — рассказал Зеленский.

Журналисты Sky News 21 ноября писали со ссылкой на источники, что Зеленский проведет переговоры с Трампом по телефону относительно мирного плана США на следующей неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь 21 ноября заявил, что Украина должна срочно согласиться на "мирный план", а убедить ее в этом должна "эффективная работа вооруженных сил России".