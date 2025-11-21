Погрожують позбавити розвідданних: США тиснуть на Україну для укладення мирної угоди, — Reuters

Джерела ЗМІ повідомляють, що Вашингтон тисне на Київ з вимогою підписати мирну угоду з Росією, укладену за посередництва США. За словами інсайдерів, США погрожують в іншому випадку позбавити Україну обміну розвідданими і постачання зброї.

Про перемовини щодо нового мирного плану США пише 21 листопада інформаційне агентство Reuters з посиланням на два анонімні джерела, ознайомлені з питанням. Інсайдери зазначають, що тиск на Україну зараз значно більший, ніж під час попередніх переговорів.

Джерела стверджують, що Білий дім грозиться припинити постачання Силам оборони України розвідувальних даних і продаж зброї. Один з інсайдерів, який побажав залишатися анонімним, підтвердив, що США очікують підписання рамкової угоди до 27 листопада.

Що відомо про новий мирний план США

Офіційно деталі мирного плану США не розголошуються, та за інформацією, поширеною в ЗМІ, він містить 28 пунктів. План нібито підтримує деякі з головних вимог Кремля в російсько-українській війні, зокрема поступки територіями з боку України та скорочення чисельності її Збройних сил, а також позбавлення права вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада повідомив, що провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та українською командою дипломатів, і Київ працює на всіх рівнях для врахування українських національних інтересів і досягнення гідного миру. Він зазначив також, що поговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир", — розповів Зеленський.

Журналісти Sky News 21 листопада писали з посиланням на джерела, що Зеленський проведе переговори з Трампом телефоном щодо мирного плану США наступного тижня.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков своєю чергою 21 листопада заявив, що Україна має терміново погодитись на "мирний план", а переконати її в цьому повинна "ефективна робота збройних сил Росії".