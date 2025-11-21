Мирний план США і РФ: Мерц, Макрон і Стармер назвали "відправну точку" для порозуміння

Лідери Німеччини, Франції та Британії підтримали Україну, яка отримала мирний план США з вимогами капітуляції. Європейці заявили, що українці не можуть погодитись на зменшення армії, якого хоче Росія, оскільки лише армія є гарантією, що Україна збереже суверенітет.

Вдень 21 листопада відбулась чотиристороння телефонна розмова між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським, повідомила пресслужба уряду ФРН. Політики підтримали Україну і заявили, що спільно боротимуться за захист українських та європейських інтересів у "у довгостроковій перспективі". При цьому зауважується, що для миру важливо врахувати лінію фронту та розмір збройних сил.

Найперше у пресреліз уряду ФРН ідеться про "привітання зусиль" США щодо припинення війни. Після цього озвучено дві важливих позиції задля миру. Перша позиція — порозуміння щодо миру повинно починатись з питання лінії фронту. Друга — питання розміру української армії.

"[Захист інтересів] включає, серед іншого, забезпечення того, щоб лінія зіткнення слугувала відправною точкою для будь-якого порозуміння, а українські збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України", — ідеться в офіційному повідомленні.

Також наголошується, що подальші мирні кроки, які стосуються України, країн Європи, ЄС та НАТО відбуватимуться лише за погодженням з європейцями та іншими союзниками.

У Білому домі ще не відреагували на спільну позицію Німеччини, Франції, Британії та України, які не погодились на безумовне прийняття мирного плану США та РФ.

Мирний план США та РФ — деталі

Зазначимо, 20-21 листопада у західних медіа повідомили про мирний план США та РФ, який написали в Вашингтоні та Москви у таємниці від Києва та європейців. План складається з 28 пунктів, які стосуються України, Росії та США. У розділі щодо України ідеться про капітуляцію — зменшення армії, відмова від далекобійної зброї, повернення впливу російської мови та церкви тощо. У розділі для Росії — про обіцянку не нападати у майбутньому і про оплату за втрачені українцями поклади корисних копалин. У розділі для США — про скасування санкцій на РФ, про спільні проєкти і про обіцянку гарантій безпеки Україні.

